《阳歌专栏》中移动高层变动或引发重大变化？

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。

**中移动高层变动或引发重大变化？**

本周不断传来关于中国移动(0941.HK)(CHL.N)董事会和股东们的消息，最新迹象显示中移动董事长王建宙或很快退休，让位给新人，也为公司带来新的思路。最有趣的是，中移动的股东们正借此希望谋求更多红利以及希望公司实行更积极的并购政策。如果新管理层对此买账，这将有助于提振公司表现不佳的股价。

国内媒体近日报导称，中移动母公司成立了由九位成员组成的董事会，其中包括该公司董事长王建宙、副董事长奚国华和董事兼总经理李跃，还有另外五名外部董事。将王建宙的两名接班人及如此众多的外部董事纳入董事会的举动也再次说明，中国政府正考虑在王建宙离任後为中移动带来新鲜血液。在王建宙任职期间，中移动强化了其市场领头羊地位，但在扩大业务方面几无建树。

嗅到这种变动气息的投资者们突然开始纷纷要求中移动将持有的500亿美元现金返还给投资者，以及寻求收购资产。投资者们过去几年不时提出过类似要求，但多数未能动摇王建宙。王建宙似乎比较保守，认为现金再多也不为过。奚国华和李跃均为工科背景，似乎也不属于那种作风大胆的新一代领导人，但他们肯定也不会比王建宙更保守。一旦王建宙退休，如果中移动开始提高股息派发率且进行一些有趣的全球并购，我不会感到意外。

一句话：中移动的新领导很可能在现任董事长王建宙退休後，向投资者返还更多资金，并实行更积极的并购策略。

**在美上市中资股遭抛售 迈入股价修正新阶段**

在美上市中资股周四再遭抛售。美国媒体引述美国证券交易委员会一位官员的话表示，司法部正在调查一些在美国股票交易所挂牌的中资企业财务违规问题。受此影响，百度(BIDU.O)、新浪(SINA.O)等双双大跌约10%。不过，经过数月来的负面消息与相关股票的抛售，我认为中资股抛售正进入新阶段，开始修正过去几年来对这些企业逐渐形成的不现实估值。

细看市场表现，你会发现周四中资股并非全面遭遇抛售，主要局限于估值过高企业。过去三周新浪股价虽已大跌超30%，但其未来12个月动态市盈率仍高达115倍。百度股价同期跌幅与新浪几乎相当，目前其市盈率为42倍，相对合理一些，但仍非常高。

相比之下，中国国内领先的携程旅行网(CTRP.O)与社交网络人人网(RENN.N)周四实际逆势上扬。两公司均宣布股票回购计划，规模分别为1亿美元与1.5亿，也许回购计划在一定程度上帮助两公司股票在昨天的抛售中免遭一劫。但更重要的是，携程未来12个月动态市盈率为30倍，人人网由于仍在亏损，市盈率为负值。

虽然如此，我认为这些行业领头羊不大可能是此次监管调查的焦点，调查重点可能主要集中在所用会计企业不太知名的、在美上市较小中资企业。此次继续抛售看起来正转变为中国概念股的修正，相关企业估值回到合理水平前，股价修正还会继续。

一句话：过去几年中利用在美上市中资股获利的投资者正抓住此次信任危机售股套现。（完）

编译：靳怡雯/张敏 发稿：程芳

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