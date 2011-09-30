《Saft专栏》挽救经济的利率政策药方不灵了

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撰稿 Jim Saft 编译 程琳

路透阿拉巴马州9月29日电---即将卸任的堪萨斯城联邦储备银行总裁洪尼格,在某一点上与高收益债市不谋而合,那就是当前货币政策对经济毫无帮助.

自从上周三美国联邦储备委员会(美联储,FED)启用"卖短债买长债"计划以来,高负债和高风险公司发行的债券就备受挫折.对将于10月1日离职的洪尼格来说,这点应在意料之中.他在央行和银行监管官员的位子上干了很久,曾批评货币政策导致债务横生.

洪尼格在周三的告别演讲中称:"以阻止利率升到均衡水准来鼓励消费,实际上就等于是花钱找麻烦,而我们事实上已经带来了麻烦."债务成本这剂药方已经失效,从关键市场对美联储政策动议的漠不关心,到泡沫破灭後极其黯淡的经济表现,都更加清楚地体现出这一点.

洪尼格预计,美国长期国内生产总值(GDP)将降至年均增长2.5%,低于过去400年平均3%以上的增长速度.这个差距听上去或许并不算大,但若他的预测成真,将产生深远影响.首先,一直保持低速增长,就会让低增长的源头--高负债更难以偿还.

考虑到前40年美国工人的实质薪资基本上没有变化,那麽在经济减速的环境里就更难看到薪资大幅上涨.到时候一定得有什麽举措跟上,但无论如何都不会利好风险资产;消费主导型经济遭受挫折时会向公司争蛋糕,工人也会要求获得公司利润中的更大部分,因此公司获利和估值都会受创.

美联储抛售较短期公债,买入较长期公债和更多抵押贷款债券的新政,目前为止效果并不稳定.30年期抵押贷款利率低于一周前水平,但近几天又在上升.这部分是受押注欧洲将会控制住自身金融危机的影响,但也是吸取了货币政策局限性的教训.

高收益债

垃圾级公司债收益率走高的现象令人瞩目.根据美国银行美林指数的资料,现在高收益债券的收益率比公债高出8.00个百分点,这个差距比美联储宣布政策之前上升了0.40个百分点.这是2009年10月以来最高的收益率价差.

这就是在告诉你,投资人担心经济成长情况,担心是否会有足够资金进行债务再融资,也担心市场稳定性.

正如Bespoke Investment Group分析师所指出,高收益债的收益率价差8月初开始走高,就在美国举债上限僵局及标准普尔调降美国评等之後不久.这也符合洪尼格的理论,不论是债务影响经济成长的部份,或是美联储没有能力点石成金的看法.公司债投资人正体认到,政府支出将会下滑,而这将损及企业获利.企业冒的风险愈大--那些高收益债券的发行企业就属于这类--重重摔跤的机率将会愈高.

美国被摘掉AAA评等,是负债规模及政治体系运作失调的结果,而这件事已经让债券投资人大为紧张.这个世界已经没有任何事是真正安全或零风险,讽刺的是,投资人反而宁愿买进刚被降评的美国公债,冷落公司债.反正如果没有任何东西是安全的,倒不如抱着相对安全的.这种现象目前及未来都将对经济情况产生深度影响,远超过美联储新推出的4,000亿美元债券配置调整计划.

比起洪尼格认为美联储应该升息的提议,他对美联储政策的评析或许更高明些. 爱因斯坦说过,"我们制造问题时所采用的思惟,是无法用来解决这些问题的."

这就是美联储所做的,欧洲目前也差不多,也就是企图以时间、低利率及通货膨胀来减轻债务,而不是企图消灭债务.

消灭债务不是央行的工作,是政府的工作.毁灭债务也可以由市场来完成;我们已经在希腊身上看到,以後还会再度重演.(完)