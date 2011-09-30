一周综述：9月惨淡收官 危与机并存

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

9月份A股市场“惨淡”收官，全月沪综指跌幅8.11%，沪综指收创近两年半来低位，成交量较上月大幅萎缩，市场疲弱之势可见一斑。

今日是十一长假前最後一个交易日，沪深两市股指继续震荡下探寻求支撑。尽管昨夜欧美股市多数上涨，但是在节前谨慎情绪浓厚、假日期间不确定性因素较多的背景下，两市做多意愿不强，中小盘股的补跌使得市场人气备受打击，最终沪综指报收于2359.22点，下跌0.26%。

从今日盘面观察，随着权重股估值水平接近历史底部区域，该板块个股整体表现稳定，在一定程度上抑制了指数下行空间，相比于权重股，近期中小盘题材股呈现大幅调整走势，短期做空动能得到集中的释放。

从技术层面分析，大盘连续缩量下跌後，短期技术指标开始出现超卖的迹象，短线存在一定的技术反弹可能，但是目前影响大盘短期走势的因素比较多，反弹的力度以及高度还有待进一步观察。

本月A股市场所处的环境，用“内忧外困”这四个字形容最为贴切。外有欧债危机蔓延、美国经济数据不佳、全球经济复苏遇阻导致国际市场震动加剧；而国内经济增速放缓、通胀高温不降导致政策放松遥遥无期，同时IPO扩容压力巨大，使得资金面紧张局面雪上加霜，在上述等等负面因素共同作用下，沪综指连续刷新调整新低。

目前不论是宏观层面还是上市公司基本面以及市场的资金面，我们看到的都是一些不太乐观的因素，权重股低迷、题材股加速风险释放，市场信心更显脆弱。

首先，如果欧债危机继续蔓延甚至崩盘，全球金融市场将发生剧烈震荡，二次探底势难避免。出于国家利益考虑，各主要经济体纷纷呼吁加强合作，但想易行难。在此背景下，A股难免会受到波及。

在国际市场的负面作用下，指数势必会受到波及，从目前大盘陷入弱势看，其负面影响最大的就是前一段的题材股，由于权重股当前估值水平处于历史底部区域，因此在大盘弱势盘整过程中题材股仍然具有较大的下跌风险。

其次，上市公司的盈利。市场普遍认为CPI最近两个月已经达到峰值，但是面对通胀居高不下的困境，管理层继续表态调控基调不变，短期而言，政策放松的可能几乎为零。

产品价格的上涨构成制造企业的刚性成本，直接吞噬企业的盈利。在多重因素的共同作用下，三季度乃至全年上市公司业绩增速不容乐观，企业缺失了盈利效应，资本市场也就缺乏了上涨的根本原动力。

再次，新股扩容压力不减反增，对市场抽血作用明显，导致投资者信心严重不足。再加上紧缩政策延续以及银行股再融资传闻甚嚣，使得市场资金面日益捉襟见肘。

统计显示，去年9月至今，目前已有104只新股跌破发行价，但是这丝毫不能影响融资热情，IPO、再融资源源不断，使得沪深股市资金面更为紧张。

最後，虽然近期盘中不乏热点板块，但是这些板块持续性都较差，也始终不能带来扩散的盈利效应。一次次脉冲式的反弹使得场内外资金不敢轻举妄动，观望成了现在市场的主基调。

9月A股投资者再次陷入了迷茫。面对不断扩大、远超预期的欧债危机，面对陷入寒冬的全球股市，後市又该如何操作？

由于十一长假来临，这期间全球存在较多的变数，投资者需要密切关注几个事件，一是，欧债危机的後续发展，欧洲央行会否降息，虽然目前德国议会同意EFSF扩容，但欧债危机仍有变数；二是，美国将公布9月份的非农数据，数据好坏将直接影响市场短期走势；三是，国内政策面能否出台些措施。

总的来说，究竟後市走向如何，目前仍需等待观望，但有一点可以确认的是，在市场格局调整的现阶段，投资者应降低仓位以占据主动。（完）

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