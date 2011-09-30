梅德韦杰夫称俄选举结果取决于人民

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透莫斯科9月30日电（记者：Steve Gutterman）---俄罗斯总统梅德韦杰夫周五接受电视采访时称，俄罗斯选民将决定谁来领导国家。
梅德韦杰夫此番表态，看来是为了平息许多俄罗斯民众对梅普换位计划的不安。许多民众认为，十多年来普京和他领导的统一俄罗斯党主导政治体制，人民没有发言权。
梅德韦杰夫说：“决定要由人民作出，这不是空洞的语言，事实绝对是这样。”
“任何政治人物以及他代表的政治力量，都可能在选举中落败。谁也没把握会怎样。”
梅德韦杰夫和普京上周言论显示，普京明年将竞选总统，一旦其当选，梅德韦杰夫将出任总理。
此前，外界一直不确定二人中究竟谁将参选总统。
而梅普二人表示，多年前他们已就该计划达成了共识。
梅德韦杰夫说：“人民才有最终决定权，决定是否投票给某个人或某个政治力量。这就是民主。”
民调显示当前普京支持率徘徊在六年低位左右，但其支持率仍足以让多数西方政客羡慕不已。
基于普京的声望、对国家媒体的控制以及在全国的政治影响力，他几乎肯定能胜选。而俄罗斯规定总统最多连任两届，意味着他的总统任期可能持续至2024年。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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