过去10年香港家族企业回报率跑赢恒生指数--瑞信

路透香港9月30日电---瑞信CSGN.VX旗下私人银行部门周五称,香港的金融中心地位,是非家族企业成为上市公司主流的主要因素;而在过去10年香港家族企业的回报率跑赢恒生指数.

瑞信私人银行在其首份针对亚洲家族企业发展的研究分析显示,与亚洲其他市场不同,香港的上市公司有62%是家族企业,但家族企业只占上市公司总市值的26%,是仅次于中国的第二低,原因是有许多大型中资企业在香港上市.

在2000-2010年间,香港家族企业的总回报复合年增长率录得10.9%,领先恒生指数的7.5%复合年增长率,原因是家族企业的派息较高,而且期内市盈率的跌幅少于恒生指数.

至于中国家族企业只占国内上市公司总数13%、总市值11%,中国家族企业的市值相当于名义本地生产总值7%.虽然对国内经济的影响力不大,但中国家族企业的总回报增长远高于市场平均水准,故此在2000-2010年间的总回报录得11.5%的复合年增长率,领先上证综合指数的4.5%复合年增长率.

瑞信私人银行的研究分析针对亚洲10个市场中3,568间市值超过5,000万美元的上市家族企业的发展趋势及经济贡献.而家族企业的定义是指由家族控制的公司,当中家族(或家族个别成员)透过私人或上市公司直接或间接拥有公司最少20%股权.

研究显示,在亚洲10个市场中,家族企业占上市公司总数约50%及总市值32%.

而亚洲家族企业的总市值在2000-2010年间大幅增长约6倍,录得复合年增长率21.3%.

"在亚洲,有不少第一代的家族企业是在二次大战後建立的,有些在20-30年前才创业."亚太区私人银行部主管郭明思(Marcel Kreis)称,"在亚洲金融危机後的10年间,不少家族企业见证全球营商环境和金融市场的重大变化,当中许多已进行业务重组,部分更经历了彻底改革."

研究显示,亚洲家族企业较多经营传统产业,特别是金融(银行及房地产)、工业及消费品行业,对资本密集的能源、电讯服务及公用事业的参与程度十分有限.(完)

--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴

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