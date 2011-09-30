分析：择机借钱 “欠债”没啥不好

路透纽约9月28日电（记者 Chris Taylor）---有一种疯狂的观点：你也许应该多借钱。

你不用告诉家住德克萨斯州奥斯汀的Matt Kouri这一观点。就在上月，他购置了一套大房子，满足家庭成员增多的需要。不仅一家人的生活空间大了700平方英尺，这套房子还靠近一个很棒的校区，让他儿子可以从私立学校转到公立学校。使这一切发生的，是低至4.375%的抵押贷款利率。

现年38岁的Kouri称自己是个平素节俭的人，但面对这样一个低至谷底的利率，他表示对债务毫无压力。

Kouri说：“能有这麽低的利率，这项交易非常划算。我们上次购房贷款利率是6%，所以加上下跌的房价，确实是买房的良机。”

并且在Kouri买房之後，利率进一步下跌，据Bankrate.com，30年期房贷利率现在平均为4.09%。

举新债并不是说要胡乱举债，比如在阿斯蓬山买第二套房，或者买一辆无法负担的新款玛莎拉蒂（Maserati）。消费者以前吃过一堑：房地产市场泡沫破裂暴露了美国消费者的过度消费，金融危机暴露出大型银行过度承担风险。各种票据纷纷到期，迄今我们还在为此付出代价。

但是，并非所有债务都是不好的。若负担得起，能以4%的低利率、30年还款买到梦想的房子，就应当去买。假如你是一家像微软(MSFT.O)这样的公司，能以0.875%这样不可思议的票息发行3年期债券，那你能借多少就借多少。

自大萧条以来，消费者已习惯视债务为毒瘤，不惜一切代价予以消除。但当货币的价值跌至谷底时，这种难得的历史时刻也应加以利用。利用得当，债务可以增强家庭财务安全。

Bankrate(RATE.N)公司资深分析师Greg McBride称：“有钱人很早以前就深谙这种理念：利用别人的钱。以当前利率借房贷，剔除通胀和税额减免因素，你几乎不用付出任何东西，这是非常诱人的。”

但这并不是说，你应该借贷超过合理的水平。美国民众已领会到勒紧裤腰带过日子的信号，在金融危机期间也有深刻体验。根据纽约联储数据，当前消费者贷款总额较2008年底下降8.6%，今年第二季度再下降了500亿美元。从债务占可支配收入比来看，美国当前处于2004年以来的最低水平。

企业方面的情况亦是如此。金融危机以来，许多公司开始做更好看的资产负债表，并积累现金储备。但面对极低的债券收益率，连像谷歌(GOOG.O)这样原本零债务的公司也乐于发债。

这里讨论的也适用于政府借贷。联邦债务已高达14.5万亿美元，长期来看是不可持续的。但政府若能以1.86%的低收益率发行10年期公债，并把这笔钱用于可避免经济进一步恶化的关键项目，那这麽做有什麽不值当的呢？

克林顿政府时期任劳工部长的赖克（Robert Reich）也一直在宣传这个观点。他近期在博客中写道：“稍有脑子的人都会发现，现在是从其它地区借钱重建美国基础设施的理想时期。”

撇开联邦政府问题不谈，真正对你有意义的是个人的收支状况。应该消除谈债色变的消极心理，该出手时就出手。

新房主Kouri说：“我们都是喜欢做分析的人，如果没有认真分析，不会做出如此重大决定。当前的利率水平，我们当然应该有所行动。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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