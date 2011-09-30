缅甸暂停中资牵头水坝项目--官员

路透仰光9月30日电---缅甸官员透露，缅甸总统吴登盛周五向国会表示，缅甸政府已决定暂停中国牵头的36亿美元大坝建设项目，标志着昂山素季支持者取得的重大胜利。

密松水坝是缅甸最大的水电项目，该项目得到了与中国投资方有联系的保守派精英支持，但遭到公众抨击。

昂山素季称水坝威胁伊洛瓦底江水流，称沿江63个村庄的1.2万人需因此转移安置。许多其他社会力量也对该项目表示反对。

缅甸一名国会官员告诉路透：“总统今天上午向国会传递了涵盖十个要点的讯息。其中之一就是，伊洛瓦底江水坝建设项目在本届政府任期将暂停。”

这名要求匿名的官员表示：“他（总统）说，他的政府是人民选出来的，必须遵从人民的意愿行事。”（完）

编译：张敏 发稿：朱淑珍

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