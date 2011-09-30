缅甸暂停中资牵头水坝项目--官员

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透仰光9月30日电---缅甸官员透露，缅甸总统吴登盛周五向国会表示，缅甸政府已决定暂停中国牵头的36亿美元大坝建设项目，标志着昂山素季支持者取得的重大胜利。
密松水坝是缅甸最大的水电项目，该项目得到了与中国投资方有联系的保守派精英支持，但遭到公众抨击。
昂山素季称水坝威胁伊洛瓦底江水流，称沿江63个村庄的1.2万人需因此转移安置。许多其他社会力量也对该项目表示反对。
缅甸一名国会官员告诉路透：“总统今天上午向国会传递了涵盖十个要点的讯息。其中之一就是，伊洛瓦底江水坝建设项目在本届政府任期将暂停。”
这名要求匿名的官员表示：“他（总统）说，他的政府是人民选出来的，必须遵从人民的意愿行事。”（完）
编译：张敏 发稿：朱淑珍
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。