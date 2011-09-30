伯南克言论引发投资者第三轮量化宽松政策猜测

记者 Steven C. Johnson/Karen Brettell 编译 程琳

路透纽约9月29日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席伯南克本周向市场发出警告:尽管联储已经掏出数万亿(兆)美元刺激经济,但若通胀下滑过多并推高通缩威胁,联储还会采取更多措施.

债市投资者相信他所言不虚.有人猜想若情况恶化,联储将不只针对利率,而会进一步直接购买抵押贷款债券、市政债甚至股票.

道明证券(TD Securities)首席分析师兼利率策略主管Eric Green称,如果经济看上去走到了通缩边缘,联储将"得拿出非常巨大而且很有创造性的举措,这意味着市政债、抵押贷款支持证券、公司债和股票都在考虑中...一切皆有可能,因为联储已经打破传统,以後若是感觉有必要,还将继续这样做下去,退出策略就一边去吧."

联储已将短期利率降至纪录低点,上周又宣布将试图压低长期利率,祭出4,000亿美元卖短债买长债(到期日在七年及以上)计划.

该计划旨在压低长期借款成本,从而帮助楼市,还能起到鼓励投资者卖出公债买入更高收益资产的作用,进而可能提振股市和公司获利,促进企业招聘和投资,为消费者信心和物价水平带来支撑.

**当现实照进理论**

这起码在理论上讲得通.

但对经济或已身陷衰退的疑虑,已经打击股市、大宗商品和公债收益率(殖利率)跌了好几个月.美国股市自8月初迄今已跌掉逾10%.

因此,市场对美国通胀率的预期回落至2010年9月来最低,当时正是美联储第二轮6,000亿美元量化宽松举措出台前夕.

当周四演讲结束後被问到该问题时,伯南克称,"若通胀下滑太多或通胀预期下滑太多,我们就必须应对,因为我们不想要通缩出现."

以通胀保值债券(TIPS)和现货公债利差衡量出的未来10年通胀率预估,上周一度低见1.70%.周四报1.83%,仍低于联储2%左右的非正式通胀目标.

圣路易斯联储总裁布拉德周四称,很担心市场通胀预期下滑.但他补充称,通缩还称不上是风险,联储进一步放宽政策的门槛依旧很高.

不过这一情况也可能改变.

"若通胀率保持在极低的水平,明显会促成更多种的非常规宽松举措,"摩根士丹利利率策略主管Jim Caron称,"我不知道市场有多注意这件事,但我不会排除任何可能."

**公债替代品**

Caron表示,由于利率已在历史低点,第三轮量化宽松可能针对的是公债以外的其它资产.

抵押贷款支持债券是对象之一,而且这个市场的流动性不如公债,所以联储将投资者推向较高风险资产的努力比较容易成功.

第二轮量化宽松期间,最大的公债买家之一--美国家庭在联储开始购买公债时,只是增加在其它低风险债券上的投资,例如机构债、市政债和公司债等.

"重点在于迫使(投资者)进入其它风险资产,因为清楚伯南克卖权已经不仅是想像,而是一个现实,"Green说道,"如果联储开始买股票,它就会想创造更有利的环境,这意味着风险资产上涨,债券利差缩窄和利率下滑."

**产生误导的信号?**

即使风险上升,联储也必须谨慎行事.数据显示,9月核心消费者物价指数较上年同期上涨2%,逼近联储可安然对待的区间上限.

这与TIPS市场传来的信号似乎相互矛盾,但部分人士表示,这些信号可能产生误导.

费城联储总裁普洛瑟周四称,欧债危机提高了美国公债的避险魅力,收益率下滑令现货公债和TIPS之间的利差缩窄.普洛瑟和另外两位联储官员投票反对卖短买长(Operation Twist,扭转操作).

"导致联储推出第二轮量化宽松政策的因素之一,实际上是对通缩风险的忧虑,"巴克莱资本国际的公债和通胀保值产品策略师Michael Pond说道.

但他补充称,这次"若联储只看(TIPS),他们就可能被误导,以为市场抱有通缩预期."(完)

--译文审校 沈以文

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