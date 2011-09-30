人行称继续实施稳健货币政策

路透北京9月30日电---中国人民银行2011年第三季度例会强调,把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务,并要继续实施好稳健的货币政策,或继续淡化经济增速趋缓下紧缩政策放松的市场预期.

周五刊登在央行网站的新闻稿引述例会内容称,中国经济金融发展面临的形势依然复杂,经济虽继续平稳较快发展,通胀压力有所缓解但仍处在高位.

"要密切关注国际国内经济金融最新动向及其影响,继续实施好稳健的货币政策,把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务."会议称.

此前政府高层已多次强调,把稳定物价总水平放在宏观调控首位.显然,在处理经济增速趋缓和有效控制通胀的问题上,政策重心仍倾向于後者.

会议强调,要增强调控的针对性、有效性和前瞻性,注意把握好政策的节奏和力度;要综合运用多种货币政策工具,健全宏观审慎政策框架，有效管理流动性,保持合理的社会融资规模和货币总量.

中国8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨6.2%,较今年的最高峰值有所回落.但分析师们预计,仍居高位的数据显示货币政策年内并不会有所放松.为控制通胀,中国央行自去年10月初以来,已经五次加息,并九次上调存款准备金率.

中国央行行长周小川此前强调,中国经济增长动力仍然较强,但短期内也面临物价上涨较快、资本流入较多的挑战.未来,政府仍将保持物价总水平基本稳定,防止经济出现大的波动.

本次例会并提到,要继续发挥直接融资的作用,更好地满足多样化投融资需求;进一步完善人民币汇率形成机制,保持人民币汇率在合理均衡水平的基本稳定.(完)

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--发稿 谢衡/康熙泽; 审校 曾祥进

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