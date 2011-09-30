温家宝：物价较快上涨势头得到控制

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京9月30日电---中国国务院总理温家宝周五称,中国经济继续保持平稳较快发展,物价较快上涨势头已得到控制.
他是在国务院国庆招待会上做出上述表示的.
"面对严峻复杂的国际经济形势,我们实施积极的财政政策和稳健的货币政策,着力稳物价,调结构,促改革,惠民生."温家宝说.
中国国务院发展研究中心副主任卢中原此前建议,短期看明年的宏观调控基调可考虑保持不变,但应增强针对性和灵活性,财政政策应与货币政策相互协同.
中国8月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅自三年高位回落至6.2%,符合市场预期,但回落主要由翘尾因素下降所致,通胀压力并未得到根本缓解.虽然未来通胀有望从高位逐步回落,但预计货币政策难有实质性放松.
此前中国央行2011年第三季度例会称,当前通胀压力有所缓解但仍处于高位,要继续实施好稳健的货币政策,把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务.
--发稿 谢衡/康熙泽; 审校 曾祥进
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)