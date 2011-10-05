美参议员利用人民币汇率议案为2012连任拉票

* 参议院周一将就人民币汇率议案开始行动

* 跨党派小组表示,美国应该对中国更加强硬

* 反对者认为,人民币汇率议案可能违反WTO规则

* 人民币升值对越南的好处可能大于美国

记者 Doug Palmer 编译 张涛/郑茵/李婷仪

路透华盛顿10月2日电---对于寻求明年连任的美国议员来说,本周将有机会展示其对于反对中国汇率政策和促使就业机会回归美国是说真的.

但批评者表示,本周有望得到参议院通过的这项立法,更可能让越南的工厂工人获益,而不是俄亥俄州的工人.而且此举可能让美国与其增长最快的出口市场之间爆发严重的贸易争端.

但这些看法没有减弱民主党参议员布朗(Sherrod Brown)的决心.他来自美国制造业中心俄亥俄州.

他举出,美国最早在1990年代向中国发出警告,当时国会每年都为贸易关系而争论不休.

"当时我们对中国的贸易逆差是100亿美元,现在则超过了2,000亿美元.该行动将有助于竞争环境变得更加公平.中国的汇率机制显然削弱了我们在许多事情上的竞争力,"布朗表示.

"我们在中国的问题上一直不够激进.我认为这是导致本州许多人丧失中产阶级生活水平的原因.当工厂关门没有钱来支付薪资时,许多教师、消防队员和警察也相继失业,"布朗说.

在2012年大选的初期阶段,就业话题变得如此热门,因此人民币汇率议案在国会过关的可能性比往年大了许多,而奥巴马总统是否会对此行使否决权就有可能变成万众瞩目的焦点.

2008年大选中奥巴马在俄亥俄州取胜.工会组织在该州势力强大,对于贸易问题高度关心,在以往两次大选中一直支持共和党总统候选人布什(布希).

共和党总统候选人罗姆尼(Mitt Romney)本月将中国问题纳入其竞选策略的核心,承诺"若中国采取欺骗,将对其施加压力".

**小小议案潜藏巨大风险**

该法案可能提高对一小部分中国进口商品的关税.去年美国来自中国的进口总额约为3,650亿美元,远远超过来自其他国家的进口.

美国国会预算办公室(CBO)估计,按照去年众议院通过的一个类似议案,几乎没有什麽商品能够获得关税减免,而未来十年也只能收取大约1.25亿美元的关税.该议案在参议院未获通过.

然而,美国国会打击中国贸易行为的每次尝试,都会严重惹恼中国政府.

"眼下美国选战趋热,人民币汇率又成了靶子,"中国官方新闻机构新华社周六发表评论文章称.

文章批评那些支持议案的人"急功近利且目光短期".

美国许多人士也表示赞同.

"对中国进行妖魔化,这样做非常容易,"乔治华盛顿大学商学院院长Doug Guthrie认为,该法案对帮助美国就业起不到什麽作用,而且可能抬高美国的进口成本,但他认为议案还是有可能获得通过.

Guthrie表示,令人悲哀的就在于,即便奥巴马明白这一点,恐怕白宫里的那些人也会建议他签署法案以便赢得大选.

预计这份议案在周一晚间便可通过参议院立法程序的第一关--程序性表决,为进入差不多为期一周的辩论阶段打下基础.

"相信议案一旦在参议院获得通过,众议院想要阻挠就很困难,因此议案很有希望获得国会通过并送达总统案头等待签署,"长期对中国持批评立场的参议员舒默(Charles Schumer)周五对记者表示.

如果该议案得到民主党控制的参议院通过,就会提交到共和党控制的众议院.而众议院通常不太支持采取妨碍贸易关系的举措,但这种情形可能正在发生变化.

去年,99名共和党议员投票支持类似的法案.今年,该议案的连署者已经超过200人,本周有望达到218人.如果众议院议长贝纳(John Boehner)和众议院共和党领袖康托尔(Eric Cantor)允许投票的话,支持者达到218人就可以通过该议案.

贝纳办公室拒绝评论,共和党是否会改变反对立场并对该议案进行投票.

**让越南得利的就业法案**

推动该立法的核心理由是,有些议员认为中国刻意低估人民币汇率,使中国企业在国际贸易中获得价格优势.

美中贸易全国委员会会长傅强恩(John Frisbie)承认,人民币可能被低估了,但他指出,人民币自2005年以来已经升值了30%左右.该委员会代表在中国做生意的美国企业,如果贸易摩擦加剧,这些企业的损失将最严重.

2005年以来,美国制造业就业岗位持续流失,令人质疑人民币升值是否能帮助保住美国就业.

傅强恩说,参议院议案的方向错误,因为美国从中国进口的大多数物品都是美国产业已不再生产的.

彼得森国际经济研究所资深研究员Nicholas Lardy也表示质疑.

"我向来认为,如果中国人民币升值的话,我们也无法让那些就业岗位回到美国.它们会移往印尼或者越南、孟加拉、甚至非洲撒哈拉以南地区--也就是另一个成本最最低廉的地方,"Lardy说.

美国的一大风险在于世界贸易组织(WTO)对其立法发起的挑战,WTO的专家说北京可能会赢得这场汇率之战,使得中国有权实施报复措施.许多企业担心中国甚至可能在那之前就开始想办法报复美国.

奥巴马尚未对此项法案正式表态,引发一位共和党参议员上周呼吁政府应在参议院本周辩论议案之前清楚表明其看法.

同时,布朗说他相信在参议院表决之後,众议院将被迫采取行动.

"我知道有很多去年当选的共和党新科议员在竞选时喊出'对抗中国',现在正是他们表现的时候,"布朗说.(完)

--译文审校 王冠中

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