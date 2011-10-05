中国9月官方制造业PMI连续两月回升

* 中国9月官方PMI环比回升0.3个百分点,至51.2%

* 经济发展回稳态势进一步增强

* 分项数据中新出口订单指数回升幅度稍大

* 购进价格指数环比回落,预示企业成本压力略有舒缓

路透北京10月1日电---中国宏观经济先行指标--9月官方制造业采购经理人指数(PMI)连续两月小幅回升,显示出经济回稳态势进一步增强,分项数据中的购进价格指数略有下降,预示企业成本压力有所减轻.

中国物流与采购联合会(CFLP)发布的该指数环比回升0.3个百分点至51.2%,基本符合路透调查中值结果51.3%.

但从分项数据来看,需求不确定因素仍然不少.欧美债务危机仍会对中国外部需求造成不利影响,而原材料价格上涨趋势仍未结束,这也意味着输入性通胀压力在未来一段时间仍将持续.

"9月份PMI指数继续小幅回升,预示经济增速下行态势趋稳的可能性进一步加大.从三大需求的增长速度看,总体还是趋降态势,特别是出口增速回落可能性较大.7、8月份工业增长率持续回落."CFLP特约分析师张立群表示.

他并表示,未来经济增速继续下行的可能性仍然较大,当前中小企业发展面临较大困难,9月份购进价格指数有所下降,预示企业成本压力可能有所减轻,但对中小企业的政策支持力度还需尽快增强.

分项数据中,购进价格指数、供应商配送时间指数下降,其馀各指数均有所回升,但大多回升幅度较小,只有新出口订单指数、积压订单指数、产成品库存指数回升幅度稍大,超过1个百分点.本月购进价格指数为56.6%,比上月回落0.6个百分点.

中国国务院副总理李克强近日表示,面对各种风险挑战,中国将继续把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务,加快转变经济发展方式,加大结构调整力度.

中国物流与采购联合会(简称CFLP)公布的官方PMI自2009年3月升至50%上方後,已连续第30个月保持在50%以上.

制造业PMI是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个主要扩散指数加权而成.通常PMI指数在50%以上,反映经济总体扩张;低于50%,反映经济衰退.

下表为各月制造业采购经理指数(PMI):

_____________________2011年___________________ ____________2010年________

9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 PMI(%) 51.2 50.9 50.7 50.9 52.0 52.9 53.4 52.2 52.9 53.9 55.2 54.7 53.8 51.7

以下是2011年9月份制造业PMI指标(%)

指标 9月 前值 比上月

PMI 51.2 50.9 上升

生产指数 52.7 52.3 上升

新订单指数 51.3 51.1 上升

新出口订单指数 50.9 48.3 上升

积压订单指数 48.9 47.6 上升

产成品库存指数 49.9 48.9 上升

采购量指数 51.5 51.2 上升

进口指数 50.1 49.7 上升

购进价格指数 56.6 57.2 下降

原材料库存指数 49 48.8 上升

从业人员指数 51 50.4 上升

供应商配送时间指数 49.5 49.9 下降(完)

--发稿 赵红梅; 审校 张喜良

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