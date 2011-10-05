9月汇丰中国服务业PMI回升至53.0

中国财政部称绩效评价结果成为安居工程专项资金分配要素
路透北京2月4日 - 中国财政部周六称，根据重新制定的中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，绩效评价结果取代筹集公共租赁住房套数，成为专项资金分配的三要素之一。
路透北京10月3日电---英国市场调研公司Markit周一公布数据显示,9月中国服务业经营活动指数从8月份的调查历史低点50.6回升至53.0,显示中国服务业的经营活动平稳扩张.
Markit发布的新闻稿并称,同期中国服务业的新接业务增速创下3个月新高.不过,业界对未来一年经营前景的信心仍下降至调查历史次低点.
与此同时,业内产能仍有馀裕,积压工作量轻微下降,但企业仍继续增加人手.价格方面,平均投入成本明显上扬,但囿于竞争压力,企业难以把上涨的成本完全转移给客户.
对于服务业PMI回升的原因,受访企业普遍表示与新业务增加有关.然相比历史数据,扩张率仍属疲弱,部分企业仍提到房地产调控政策抑制了经营活动的增长.
分项指数中,9月份新接业务量连续34个月保持增长.新业务扩张率虽然创3个月新高,但仍低于长期平均值.调查显示,支撑增长的因素包括市场需求好转、新产品问世以及促销成功.
服务业就业亦保持增长,但增幅轻微.第三季度就业指数的平均值为2009年第一季以来之最低值.
新闻稿并称,成本继续上升,升幅虽然已放缓至11个月低点,但仍大于长期平均值.导致投入成本上扬的主要因素是原料与燃料涨价.服务业企业也相应提高了收费价格,但幅度轻微,远低于投入成本的涨幅.
关于未来12个月的经营前景,中国服务业界表示乐观,但乐观度居调查历史次低位(并列).据租赁与商务活动业的企业反映,房地产调控政策对业界的经营信心有所影响.
此前公布的汇丰(HSBC)中国9月制造业采购经理人指数(PMI)终值继续居荣枯分水岭50线下,显示中国制造业增速仍在轻微放缓,但发展态势趋稳.(完)
--发稿 谢衡; 审校 曾祥进
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