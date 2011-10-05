中国经济增长不足以一己之力撑起金属市场--CRU

国际油价上涨 受美国制裁伊朗和美国就业数据带动
“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
路透伦敦10月3日电---金属咨询机构CRU周一称,全球最大铜消费国中国经济成长前景依然稳健但增速降低,不能像大约三年前那样以一己之力提振大宗商品市场.
CRU有色金属部门经理Paul Robinson在伦敦金属交易所(LME)周研讨会上表示,中国不会像过去那样收储铜库存.
金属市场原本一直预期中国在耗尽基本金属、特别是铜之後,会回归市场,但汽车和房屋市场放缓料限制金属需求.Robinson说,中国政府的货币紧缩措施也对短期前景有影响.
"我们认为,中国不能像2008年那样进入大宗商品市场并支撑市场复苏...(中国)整体情况良好,但不是极好...中国经济增速维持稳健,但有所减慢,"Robinson说
"预计中国不会像2008和2009年那样收储铜库存,"他说,指因中国收储推高了铜价,最终导致中国买家为原材料付出更高价格.
他还指出,消费增长前景最好的基本金属是铝,然後依次是镍、锌、铜、铅,最後是锡.(完)
--编译 艾茂林;审校 王冠中
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“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
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