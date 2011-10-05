欧洲政界准备搭救银行业

* 欧盟各国政府同意将准备银行纾困计画

* 欧元区将重新审视希腊民间债券持有人的减计方案

* 希腊援助款核发将延至11月中旬

* 银行股续跌,受希腊及Dexia消息影响

路透卢森堡10月4日电---欧洲财经官员周二同意将为其银行业者提供安全网,因希腊第二套纾困计画能否顺利推行疑虑日增.

在这之前数小时,法国-比利时金融业者Dexia SA(DEXI.BR)成为第一家因陷于欧债危机而需要纾困的欧洲银行业者.

Dexia将进行分拆,其中体质优良的业务将会进行出售,而有毒资产的部分则将由政府支持的"不良资产银行"接手.

Dexia股价周一大跌10%之後,周二又惨跌22%;2008年时Dexia即曾因为持有大量次级贷款而不得不接受救助.

"每个人都说,关注重点在于金融市场令人忧心的情势发展可能会升高成为银行业危机."德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在一场记者会上表示,此前欧盟首长在卢森堡召开会议.

希腊在未来数月违约的可能性升高,导致欧洲发生重大银行业危机的疑虑升温,而这恐将使得全球经济进一步放缓.

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)周二向金融时报表示,财经首长们有了新的急迫感,不过他们至今仍排拒联手重组银行资本.

"欧洲需要协调一致做法的共识与日俱增,在此同时各国都已经完成了许多要件."报导引述雷恩谈话指出."欧洲银行业者必须强化资本部位,提供更大的安全防备,从而降低不确定性."

英国财政大臣奥斯本(George Osborne)在卢森堡向记者表示,他感受到欧元区同僚间的急迫感.

"需要强化欧元区的银行业.我们需要反应欧元区的现实情况,同时也需要为市场上认定的主权债务风险现实情况负起责任.因此部分欧元区银行业者需要扩大注资."奥斯本表示.

美国股市周二盘中一度跌至逾13个月低点,但在传出欧洲财经首长准备采取行动来保护银行业的消息後,美股反弹回升,标准普尔500指数收盘大涨2.3%.

周二稍早欧洲银行类股连续第二日大跌,带动整体市场回落,此前欧元区财经首长呼吁重新检讨7月21日与希腊民间债券持有人达成的旧债换新债协议.

欧元兑美元触及九个月新低,之後略为收回失土;欧元兑日圆则是触及十年新低.投资人转进德国公债避险,但是就连德国公债的违约保险成本也再创新高.

但纽约金融市场周二收盘後,美国穆迪投资服务公司将意大利债券评级调降三个级距,称高负债欧元区国家的融资风险"明显增大".

在这之前,标准普尔于9月19日调降意大利债信评等,并特别指出投资人对于欧元区第三大经济体的不确定感日增,而意大利已经成为债务危机的核心.

浏览欧债危机骨牌效应图表,请点选:(r.reuters.com/zec83s)

**紧要关头**

有越来越多的欧洲银行业者无法从市场融资,只能仰赖欧洲央行的流动性操作.

"从当前事况来看,银行业是危机升高核心焦点."朔伊布勒表示,他并暗示银行间拆款市场的紧俏情势,与雷曼兄弟2008年倒闭後的急冻情况相呼应.

欧洲央行(ECB)总裁特里谢在卸任前最後一次向欧洲议会发表证词时表示,金融危机尚未结束,欧元区各国政府需要加以解决.特里谢将于本月底退休.

"我认为面对这场二次世界大战以来最严峻危机是他们的责任."向来说话保守的特里谢表示."我们在这场全球危机的中心."

当被问及欧洲央行是否应做为欧洲银行业最後避难所、比照美联储及英国央行的做法时,特里谢论及欧洲央行无限量供应流动资金的举措,但他也表示,他并不认同欧洲央行提供纾困基金融资的做法.

朔伊布勒表示,欧盟27国财经首长同意将在下月会议报告其国内银行业情势,以及保护银行业的措施.

此前欧元区财经首长决定将拨付给希腊的下道援助款延至11月中旬,让这场为时已久的债务危机面临紧要关头.

希腊财政部长Evangelos Venizelos表示,在下次拨款之前该国上有足够的现金可以支应,并坚称各国财长并未准备让希腊陷入违约,尽管延後拨款实为一不祥之兆.

多位分析师表示,80亿欧元的援助款延後拨付,再加上民间债权人旧债换新债问题重新展开协商,均使得违约的可能性升高.

根据7月的协议,民间债权人同意其持有的希腊曝险进行21%减记,藉以减轻希腊债务负担,而欧元区各国政府将强化融资信用以吸引民间债权人自愿参加.

"若们他们在取得第六笔融资上出现问题,三个月之後的第七笔融资要怎麽办?届时情势将更形恶化.希腊已经在风口浪尖上,"RIA Capital Markets的债券策略师Nick Stamenkovic说.

欧元集团主席贾克表示,关于民间参与1,090亿欧元第二套纾困计画,各国财经首长考虑进行"技术修正";在雅典当局承认将无法达成纾困计画中的主要赤字目标後,目前看来第二套纾困的规模可能不够.

贾克指出,由于希腊的经济成长及赤字状况已经恶化,需要重新检讨纾困协议.

一名资深的欧元区消息人士表示,银行可能需要进行更大规模的减记,而公债买回计画可能扩大,藉以达成7月协议中所规定的欧元区民间部门贡献500亿欧元.

奥地利财政部长Maria Fekter表示,进行重新检讨有其必要性,因多数债券持有人已经选择政府负担最多的选项,让计画操作成本遭到扭曲.

雅典当地的公务员示威阻挡了多个部会的大门,让欧盟及国际货币基金组织(IMF)在讨论下道援助时受到干扰;周二也恰逢执政的社会党选举胜利的第二个周年纪念日.

如今所有迹象显示,11月中旬将出现资金短绌.

欧元区各国国会料将在10月中旬通过欧洲金融稳定机构(EFSF)援助基金新的权限,使其有能力干预债市,并协助银行业者重整资本.(完)

--编译 张明钧;审校 王冠中/张若琪

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