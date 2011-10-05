穆迪调降意大利评级 称融资风险增大

国际油价上涨 受美国制裁伊朗和美国就业数据带动
“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
路透纽约/罗马10月4日电---美国穆迪投资服务公司周二将意大利债券评级调降三个级距,称高负债欧元区国家的融资风险"明显增大".
穆迪将意大利的评级从Aa2下调至A2,评级展望仍为负面,表示该评级在未来几年内仍有可能进一步调降.
"负面展望反映出意大利和欧元区的经济与金融风险持续不断,"穆迪在声明中称.
"市场环境的不确定性以及投资者信心进一步恶化的风险,可能限制该国从公共债务市场进行融资."该机构称.
穆迪亦表示,如果意大利的外部融资渠道存在长期不确定性,则该国评级可能被进一步大幅调降.
穆迪称,意大利还"远远"谈不上违约,但欧元区融资市场人气的总体转变,意味着以可负担的利率水平进行市场融资的能力或许将大大减弱.(完)
--编译 郑茵;审校 张涛
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“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
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