新版iPhone未能带给投资者和粉丝惊喜

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透加州10月4日电---苹果(AAPL.O)最新版本的iPhone手机让满心期待的华尔街和苹果粉丝们失望了。
在苹果公司新任执行长蒂姆・库克(Tim Cook)上任以来的首场重量级产品发布会上，他竟然将介绍产品的任务委托给另一名高管，未能像其前任乔布斯那样制造轰动效果。
苹果最新版智能手机iPhone 4S的外观与iPhone 4 相同，这让很多希望新版手机更薄、屏幕更大的粉丝们失望了。苹果股价一度大跌5%，收盘时微跌0.6%。
但分析人士表示，为吸引消费者，iPhone 4S加入了声控等一些新功能，且仍将成为今年假期销售季的最大热门产品，特别是该手机现在在Sprint也开始销售。
iPhone 4S能否抑制安卓手机对市场份额的占领还有待观察。值得注意的是，三星电子(005930.KS)的全球出货量增长远远快于苹果，预计其现在的全球市场份额几乎赶上了苹果。
BGC Partners的分析师Colin Gillis表示：“在16个月之後，我们等到的只是在现有iPhone 4中装了一个A5处理器。这有点儿让人失望，但苹果仍然会卖出数以百万计的手机。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：张涛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。