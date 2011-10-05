新版iPhone未能带给投资者和粉丝惊喜

路透加州10月4日电---苹果(AAPL.O)最新版本的iPhone手机让满心期待的华尔街和苹果粉丝们失望了。

在苹果公司新任执行长蒂姆・库克(Tim Cook)上任以来的首场重量级产品发布会上，他竟然将介绍产品的任务委托给另一名高管，未能像其前任乔布斯那样制造轰动效果。

苹果最新版智能手机iPhone 4S的外观与iPhone 4 相同，这让很多希望新版手机更薄、屏幕更大的粉丝们失望了。苹果股价一度大跌5%，收盘时微跌0.6%。

但分析人士表示，为吸引消费者，iPhone 4S加入了声控等一些新功能，且仍将成为今年假期销售季的最大热门产品，特别是该手机现在在Sprint也开始销售。

iPhone 4S能否抑制安卓手机对市场份额的占领还有待观察。值得注意的是，三星电子(005930.KS)的全球出货量增长远远快于苹果，预计其现在的全球市场份额几乎赶上了苹果。

BGC Partners的分析师Colin Gillis表示：“在16个月之後，我们等到的只是在现有iPhone 4中装了一个A5处理器。这有点儿让人失望，但苹果仍然会卖出数以百万计的手机。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张涛

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