焦点：美国众议院议长称针对人民币汇率的法案很危险

* 白宫与参议员讨论汇率议案

* 中国对把汇率问题"政治化"感到愤怒

* 众议院民主党议员称支持者在增多

路透华盛顿10月4日电---美国众议院议长贝纳(John Boehner)周二对通过立法来强迫中国允许人民币升值的做法表示反对.北京已发出警告,通过这样的立法可能引发贸易战.

贝纳强烈担忧的态度,是汇率议案可能不了了之的第一个明确迹象.一些议员从2005年开始就拿中国汇率政策说事,但所提出的几个类似议案最终都未能成为法律.

"我认为,通过美国国会立法来强迫他国来解决汇率问题是非常危险的,"贝纳对记者表示.

"虽然我对中国处理汇率问题的方式感到关切,但我不相信这是解决问题的正确做法."

美国参议院周一以79票赞成、19票反对的比数,将2011年汇率监督改革法案送交院会讨论.该法案将让美国可以针对那些通过币值低估进行出口补贴的国家的产品开徵反补贴税;美国国会希望藉由该法案让中国开放人民币升值,并期望这能让美国就业回升.

民主党议员对贝纳施压,要求他恪守1月就职时所做的承诺.

"出于一些无法解释的原因,众议院共和党领袖与中国政府站在一边.现在不是对北京软弱的时候,"参议员舒默(Charles Schumer)表示,他是汇率法案的共同起草人.

"中国人只理解一件事:强硬,"他在参议院表示,拒绝了其他参议员举行多边谈判的呼吁.

共和党在人民币议题上存有分歧.传统上该党多数议员都反对实施可能违反自由贸易准则的行动.但罗姆尼已表示,若他当选,就会在上任的第一天将中国列为汇率操纵国.

尽管贝纳表达了对人民币汇率议案的疑虑,但该议案在众议院的支持者称,这项议案目前获得了225名议员的支持,其中有61名共和党人.汇率议案料将于本周稍晚在民主党占多数席位的参议院进行投票.

投资公司Keefe, Bruyette & Woods的华盛顿研究部门高级副总裁Brian Gardner称,他大致认同该议案将无法在众议院通过的"普遍看法",但也指出还是有些因素会让议案过关.

"首先,众议院共和党领袖一直未明确表示不会接纳该议案.尽管他们不支持该议案,但在决定如何因应之前,他们先不介入,让政治情势自行发展,"Gardner谈到.

"其次,还有许多共和党议员支持这一法案."

**中国愤怒回应**

中国谴责美国议员这麽做,是为了在明年总统和国会大选之前迎合选民.

中国的央行及商务部、外交部指责华府将汇率问题政治化,把全球经济置于贸易战风险中.

美国批评该项议案的人士也警告说,全球让正面临成长大幅放缓之际,这项议案可能让贸易紧张情势升高.成员包括高盛(GS.N)、摩根大通(JPM.N)、美国银行(BAC.N)在内的金融服务论坛(Financial Services Forum,)周二呼吁国会不要通过此案.

美国一位高级官员说,奥巴马政府已经开始和议员讨论,对于长久汇率议题来说这是否为"正确方向.此举暗示出白宫对此议案的不安.

美国商务部代理部长Rebecca Blank对CNBC电视台说,尽管迹象显示这项立法受到两党支持,但是对于这个美国官员认为人民币被低估的议题,最好的解决之道仍然是"一个开放性问题".

"政府正在和参议院人士讨论这项议案的方向是否正确,或者还有其他的方案可以采用,"她说.

白宫发言人Jay Carney表示,政府还在审视这项议案.

"我们也和(国会成员)一样对汇率持有疑虑,也认为有升值必要,"他对登上总统专机空军一号的记者们说.美国政府要确保任何举措均符合美国的"国际义务".(完)

--编译 张涛/兰秀娟/李婷仪;审校 王冠中

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