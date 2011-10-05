巴西和欧盟希望协调行动 安抚市场

路透布鲁塞尔10月4日电---巴西和欧盟(EU)的领导人周二表示,双方必须采取协调一致的行动,以安抚担忧欧债危机恐蔓延至全球的市场.

"各国在政治上协调行动,勇于面对当前的国际局势,是十分重要的,"巴西总统迪尔玛・罗塞夫(Dilma Rousseff)在与欧盟理事会和欧盟执委会官员会谈後对记者表示.

她说,"缺乏对金融体系的有效监管,为问题的根源所在."

欧盟无法快速一致地因应自身的债务危机,令各界对衰退的忧虑升温.

欧盟主席范龙佩(Herman Van Rompuy)谈到,"需有强力且协调一致的行动,才能避免全球经济重返衰退.欧盟和巴西将在戛纳(坎城)举行的20国集团(G20)峰会上密切合作,来防止陷入衰退."

罗塞夫称,要警惕"倒行逆施式的财政调整".她曾说过,30年前巴西和拉美身陷债务问题时,限制性的财政措施仅令经济停滞的局面更形恶化;巴西在1980年代经历债务危机後,一跃成为重要的新兴经济体.

她说,"我们只有通过刺激经济成长,才能摆脱危机的困扰."(完)

--编译 兰秀娟;审校 龚芳

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