雅虎将向潜在买家提供财务资料--消息

国际油价上涨 受美国制裁伊朗和美国就业数据带动
“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
路透10月4日电---知情消息人士指出,长期担任雅虎(YHOO.O)顾问的高盛(GS.N)与Allen & Co,正在准备提供雅虎可能买主相关财务资料,这个迹象显示雅虎准备求售.
消息人士之一称,过去几周期间,多家可能买主,包括大型科技及媒体公司、私募股权公司及跨国公司,针对雅虎不同事业部门提出许多不同方案.
中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团主席马云日前表示,他非常有兴趣买下整个雅虎.
雅虎料将以数月时间决定未来走向.雅虎之前宣布,聘请Allen & Co协助进行长期战略性检讨.
一名知情消息人士称,多家公司与Allen & Co接洽,私募股权公司Silver Lake Partners为其中之一.
雅虎高层上个月向员工表示,多家公司已表达对许多可能方案的兴趣,公司顾问正在处理相关询问.(完)
--编译 蔡美珍;审校 戴素萍
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“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
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