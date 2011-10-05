法国比利时政府承诺援助Dexia银行

路透巴黎/卢森堡10月4日电---法国和比利时周二决定援救Dexia(DEXI.BR).这是此次欧元区主权债务危机以来政府首次出手援助一家欧洲银行.

该银行的业务遍及法国数以千计的城镇,在2008年金融危机後亦曾需要支持.这一次其市政金融部门将被剥离,并归于法国政府银行所有.

此次援救计划似亦有可能涉及更全面的业务分拆,包括出售较为优质的比利时与土耳其银行业务,并成立一家由国家支持的银行接受其不良资产.

"我们必须将有危险的资产全部从该银行中剔除出去.国家将提供担保,也就是我们所说的'坏帐银行',"比利时财长瑞德斯在法国-比利时两国政府联合声明中称.

由于在希腊方面存在巨额风险敞口,且大额融资出现问题,Dexia在最近几周难以支撑,其股价在周二一度下滑38%至纪录低点,因市场对其信心崩溃.

"从本质上说,这里要做的就是秘密的国有化,"伦敦一位不愿具名的分析师说,"现在的事情就是如何进行切分,但实际上这家银行全部都是要归到国家名下."

荷兰国际集团(ING)首席欧元区经济分析师Peter Vanden Houte表示,如果国家干预仅限于提供担保,那麽法国和比利时的财政应该不会受到太大冲击.

一位来自法国总统萨科齐所在中右翼政党的参议员对路透表示,法国作为Dexia的股东,正在着手拆分Dexia的法国地方信贷部门,将其并入法国国有银行Caisse des Depots和Banque Postale.

这项计划实际上推翻了1996年的合并,当时法国和比利时各有一家主要为地方政府提供贷款的银行被合并在一起.

比利时一家工会表示,根据这项计划,Dexia将不再是一家银行控股公司,其400个工作岗位中将有150个面临风险.

同为Dexia股东的比利时,其看守内阁总理Yves Leterme也在晚间召集内阁核心成员召开紧急会议,讨论该银行的问题.

比利时央行表示,Dexia Banque Belgique的储户没有必要抽回存款.

但公开的安抚并没有让投资者松一口气.Dexia股价收跌22.5%报1.080欧元,盘中一度暴跌38%至0.81欧元的纪录低点.

根据路透数据,按上述收盘价计算的Dexia市值略低于20亿欧元--而该银行持有38亿欧元的希腊主权债务,在希腊方面的信贷风险敞口总计达到48亿欧元,在所有非希腊贷款机构中居前.

由于同意对所持希腊债务提供21%的减免,Dexia已经录得3.38亿欧元的亏损.

但如果欧洲财长决定,让银行业提供进一步的债务减免,则Dexia还将亏损更多.

除了希腊方面的风险敞口,Dexia的短期借款与长期放贷之间不相匹配,也让该银行承受压力,并导致其在2008年需要60亿欧元的援助.周二银行间拆借市场再度承压,拆款利率升至逾一个月高点.

Dexia总体信贷风险敞口为5,120亿欧元,期中600亿欧元在北美.

查看欧洲银行业的图表请点选(link.reuters.com/qux33s)

查看Dexia资产与比利时/法国GDP之比的图表,请点选(link.reuters.com/zar24s)

法国政府消息人士证实,资产出售是此次援救计划的核心,但注资并不在目前考虑之内.

分析师称,Dexia拥有控股权的土耳其贷款机构Denizbank(DENIZ.IS)被认为是最有可能出售的资产.其与苏格兰皇家银行的合资公司以及资产管理部门亦可能吸引到买家.(完)

--编译 郑茵;审校 王冠中

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