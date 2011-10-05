分析师预期美国衰退机率迅速升高

路透华盛顿10月4月电---一些重要经济分析师认为,由于就业和房屋市场仍不景气,欧洲债务危机有扩散之虞,美国再度陷入衰退的机率正迅速升高.

美国联邦储备理事会(美联储)主席贝南克周二形容经济复苏"接近于止步不前",高盛经济分析师称,美国"濒临"衰退,而经济周期研究所(ECRI)预测者则说,美国的经济正"陷入"另一次衰退.

高盛分析师将美国明年第一季经济成长率预估调降为仅区区0.5%,称欧洲债务危机不断,可能促使美国陷落.

"欧洲的危机使金融形势更为严峻,可获得的信贷减少,并致使美国对该区的出口增长走弱,这些都威胁到美国经济成长."高盛经济分析师Andrew Tilton."这个影响可能在2012年初让美国经济放缓至濒临衰退."

经济周期研究所周五在一份报告中指出,"最可靠的前瞻性指标目前共同显示出,经济正处在进入衰退的转折点,而非'软着陆'."

美国经济谘商会近来认为,衰退的机率尽管仍在50%以下,但近几个月来已上升.

"持续疲弱的信心愈来愈可能构成压力,令需求和企业活动下降,导致经济可能陷入衰退."该会一名经济分析师称.(完)

--编译 张若琪;审校 戴素萍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。