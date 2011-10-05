韩国称取消对朝鲜紧急洪灾援助

路透首尔10月4日电---韩国一名官员周二称，韩国已取消向朝鲜提供紧急洪灾援助的计划，称因未得到朝方回应。

朝鲜8月时请求朝鲜提供粮食、水泥和重型建筑设备援助。韩国拒绝了朝方的请求，但表示将提供婴儿食品、饼干和方便面等。

韩国统一部一名负责朝韩事务的官员称，朝鲜未对韩国援助计划作出回应，因此韩方不得不中止援助程序。

8月中旬，美国也提出向朝鲜提供90万美元的紧急洪灾援助。

但韩国和美国都回绝了朝方更广范围人道主义粮食援助的请求。

有批评人士称过去朝鲜曾将外来粮食援助抽调给军队，有韩国官员指责朝鲜试图囤积粮食，以备未来进行第三次地下核试验时所需，因其若进行核试验，可能招致国际社会更严厉的制裁。（完）

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