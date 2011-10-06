苹果前执行长乔布斯去世 享年56岁

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透10月5日电---美国苹果公司(AAPL.O)创始人之一暨前任执行长乔布斯(Steve Jobs)在与癌症等疾病进行长期抗争後,于周三去世,享年56岁.他是同时代最伟大的美国企业执行长之一.
苹果公司周三晚间发布了乔布斯的死讯.
这位美国矽谷标志性的人物为全世界奉献了iPod和iPhone等科技产品.他于今年8月辞去了苹果执行长的职务,将这家全球最大的科技企业交由现任执行长库克(Tim Cook)执掌.
乔布斯与一种罕见的胰腺癌抗争多年,他被认为是苹果公司的核心和灵魂人物.该公司在他的领导下成长为可与埃克森美孚(XOM.N)比肩的美国最具价值的企业.(完)
--编译 郑茵;审校 张涛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。