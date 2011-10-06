苹果前执行长乔布斯去世 享年56岁

路透10月5日电---美国苹果公司(AAPL.O)创始人之一暨前任执行长乔布斯(Steve Jobs)在与癌症等疾病进行长期抗争後,于周三去世,享年56岁.他是同时代最伟大的美国企业执行长之一.

苹果公司周三晚间发布了乔布斯的死讯.

这位美国矽谷标志性的人物为全世界奉献了iPod和iPhone等科技产品.他于今年8月辞去了苹果执行长的职务,将这家全球最大的科技企业交由现任执行长库克(Tim Cook)执掌.

乔布斯与一种罕见的胰腺癌抗争多年,他被认为是苹果公司的核心和灵魂人物.该公司在他的领导下成长为可与埃克森美孚(XOM.N)比肩的美国最具价值的企业.(完)

--编译 郑茵;审校 张涛

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