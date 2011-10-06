盖茨称认识乔布斯是此生无上荣耀

路透西雅图10月5日电---微软公司(MSFT.O)联合创始人兼总裁比尔・盖茨(Bill Gates)周三发表声明，就苹果(AAPL.O)联合创始人、前执行长史蒂夫?乔布斯去世致哀。

盖茨在一封电邮声明中称：“对于我们来说，有幸能与他共事是无上的荣耀。我将永远怀念史蒂夫。”

盖茨表示，“世界上很少有人拥有像乔布斯这样深远的影响力，他的影响力将会被今後很多代人所感受到。”

现年55岁的盖茨和56岁的乔布斯乃是个人电脑早期发展阶段的绝代双雄。他们是朋友，亦是竞争对手。

盖茨称，“史蒂夫和我初次相识于近30年前，此後，在我们大半生中，我们一直是同事、竞争对手和朋友。”

“在我得知他去世的消息後，我十分伤心。我的妻子米兰达和我向他的家人、朋友以及所有被史蒂夫的精神所打动的人致以诚挚的哀悼。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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