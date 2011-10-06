IMF官员提出与EFSF联手买债构想

* 官员提出IMF可能入市买进公债的构想

* IMF官员称目前缺乏执行此一构想的法定机关

* 此一行动目的在于恢复市场信心

路透布鲁塞尔10月5日电---一名国际货币基金组织(IMF)的官员周三表示,该组织可能买进与欧元区纾困基金一同买进西班牙或意大利的公债,但之後该名官员显然对其说法有所退缩.

IMF欧洲部主管Antonio Borges在一场记者会上表示,IMF可能"与欧洲金融稳定机构(EFSF)一起投资.我们肯定已经准备好扮演此一角色."

"我们在西班牙或意大利进行投资的基础,将建立在两国朝正确方向发展的强烈信心上--亦即他们具有偿债能力,且采行所有应该实施的举措."Borges表示.

"由于目前EFSF已经可以在二级市场投资,我们可能会和他们一起投资,以支撑意大利及西班牙债市,强化市场信赖程度."他补充道.

但之後Borges发布声明指出,他想要"澄清一些先前的评论",并对IMF已经准备好在平息欧债危机中扮演更吃重角色的看法泼了一盆冷水.

"IMF只能将手中资源借给有需要的国家,无法动用这些资源来直接干预债市."他说道,并称IMF目前并没有接获寻求金融援助的额外请求.

他进一步指出,"我们并未就与EFSF一同介入市场进行深入讨论."

"我们只是提出这样的可能性."他说.

当被问及IMF可以多快开始买进西班牙及意大利公债时,Borges起初表示,IMF正在"等待EFSF获得批准,之後想要厘清其希望推进的方向."

但他在之後发表的声明中特别表示,关于他先前谈论的事情,当中有部分是IMF的权限所不能及.

"若现行放贷作法要有所修正,则我们需要一个不同的法律架构,并利用不同的融资来源."他说道."我们并未与成员国讨论这些议题."

他曾经提到的一个选项为IMF和EFSF一起扩大对西班牙及意大利的预防性信贷额度.

Borges在记者会上表示,若IMF采取进一步行动,对西班牙及义大利债券进行直接投资,则必需要创造出一个特殊目的机构.

他强调,与希腊或葡萄牙相较,意大利和西班牙所面临的情势较不严峻.(完)

--编译 张明钧;审校 王冠中

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