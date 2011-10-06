《星岛日报》：iPhone5失约苹果前景添忧

（10月6日社评）

当市场以为苹果公司举行记者会,将会发布新一代智能手机iPhone5,结果发觉只是美丽的误会,面世的将会是现有型号的升级版,苹果股价应声下挫,事件有可能会激化了市场对该公司前景的疑虑,令苹果神话蒙上阴影.苹果"教主"乔布斯因为健康理由引退,由擅长管理的库克(Tim Cook)接任行政总裁职位,并由他首次介绍新产品.库克初担大旗,外界以为他会隆重推出新一代的智能手机iPhone5,结果推介会上露面的,却只是iPhone4的升级版iPhone4S,苹果股价即时急挫半成,各方对库克领导下的苹果公司前景,不敢再寄厚望.

库克初次登场,无法制造雷霆万钧的气势,在预期控制和计算上,明显不到家,究竟他是急于告诉世人和苹果迷他已成为新当家,抑或是因为竞争对手步步进逼,不得不作出回应,相信稍後会有新消息披露.虽然今次推出的,只是升级版而非新一代产品,但已与事前外界预期的功能接近,分析家认为,这项技术已足让用家有新体验.从市场反应,失望似乎是情绪反应,多于是对实际功能的不满.

苹果的市场定位,一向是领导潮流,产品享受罕有的高利润,这源自设计意念不断的创新和超卓的市场包装,”教主”乔布斯成为品牌象徵兼超级推销员,乔布斯退下来,令到苹果的品牌出现了危机.如果苹果专门店开幕有支持者会以"朝圣"心态捧场,这种热情冷却的效果会是同样激烈的.

新一代手机未如预期面世触发的震荡,可能反映了公司同时面临产品设计瓶颈和品牌形象双重挑战的严峻局面,假如管理层无法在短期内令市场挽回信心,冲击将接踵而来.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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