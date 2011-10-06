香港《经济日报》：中国遏信贷风暴莫只靠银行

香港《经济日报》：中美战争可免 经贸冲突势爆
美国总统特朗普上台20天，不断签发行政命令兑现承诺，外界担心他迟早向中国开刀。有智库虽力撑他对华采强硬经济立场，但劝勿弃「一个中国」政策。特朗普会听得进多少？
（10月6日社评）
中国高利贷风暴有一触即发之势,国务院总理温家宝此时到访危机焦点的温州,提出多项措施解中小企困厄,以止风波.中国应助干实业而非炒卖为主的中小企,而且不应只把责任推给银行,必须推出鼓励放贷的配套措施.
民企之都温州单是上月就有26名民企老板因高利贷重担,挺不下去而出走,更相继有民企老板跳楼自杀,令人担心温州达1,100亿元人民币的民间金融信贷是否濒临爆煲.中国更担心的是,一旦温州民间信贷爆煲,会否引起连锁效应,掀起全国各地估计达30,000-40,000亿元的民间信贷急转收缩,从而引发中国式信贷风暴.此有两个原因.其一,中国银行体系主要仍属国营,加上与部门和地方政府千丝万缕关系,放贷主要倾斜向国企.其二,全球各地中小企的信贷风险都较高,中国信贷体系落後下,银行放贷予中小企的风险更高,银行基于风险管理,放贷倾向有国家或地方政府支持的国企,亦非不合理.
中国要助中小企,便要有配套措施,例如考虑设立中小企信贷担保基金,分担部分借贷风险.此外,中小企难向国有银行借钱,民间金融发展又滞後,不少中小企惟有借地下高利贷,中国应有序开放并规管民间金融,搞活中小企水源,才是长远治本之道.中国力图防止信贷风暴爆发,便要先稳住温州、稳住中小企,惟不能只靠银行,必须有配套措施及搞活民间金融,否则事倍功半,中国恐要面对新一波折腾.
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