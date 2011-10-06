独家：微软考虑收购雅虎 多组人马抢亲--消息人士

* 微软可能寻求与其他业者合作收购雅虎--消息人士

* Providence及H&F等公司亦对雅虎有兴趣--消息人士

* 雅虎股价收盘上涨10%,但盘後股价下跌

路透纽约10月5日电---熟悉状况的多位消息人士周三表示,微软(MSFT.O)正考虑收购雅虎(YHOO.O),在2008年收购行动失败後卷土重来.

消息人士指出,除了微软以外,还有许多公司对雅虎有兴趣;雅虎市值约180亿美元,正准备向潜在买家提供财务说明及投标书.

消息人士表示,潜在买家包括Providence Equity Partners、Hellman & Friedman以及Silver Lake Partners[SILAK.UL],另外还有中国电子商务巨头阿里巴巴以及俄罗斯高科技投资公司DST Global.

雅虎股价收盘跳涨10.1%,收在15.92美元,但在盘後交易中回跌至15.46美元.微软股价则是收涨2.2%至25.89美元.

一名消息人士称,微软可能寻求一夥伴合作收购雅虎,但他并未说明可能寻找的夥伴.

但微软一位高层透露,公司尚未做出任何决定,竞购也可能无法实现,因微软内部对再度求购雅虎存在分歧.

这位高层表示,在微软内部,有一派热衷于收购雅虎的交易,认为这将消除来自美国线上(AOL)AOL.N的竞争,并打造一个强大的入口网站,为网民、广告商和终端用户提供更佳的产品.

但另一派则反对这项交易,认为若微软要为收购付出数十亿美元,则应该寻找更有增长潜力的目标.微软上次在2008年对雅虎提出收购,报价高达475亿美元,或每股33美元.

这位要求匿名的高层表示,"雅虎市值已停滞数年,有高管认为我们应该收购更有前瞻性的目标."

雅虎、微软和其他潜在的收购方未予置评.

消息人士此前曾表示,雅虎的出售进程仍在初期阶段,该公司的财务顾问--高盛和Allen & Co正在准备向潜在的收购方提财务说明.

**大手笔**

对于任何一家私募公司而言,收购雅虎都是一笔大买卖,特别是现在杠杆收购公司的融资市场已经枯竭.

行业消息人士称,私募股权公司可能吃下雅虎的美国业务,并将其亚洲业务转卖给阿里巴巴这样的买家.

一名华尔街分析师最近对雅虎的估值仅略高于200亿美元,其核心的搜索和显示广告业务价值77亿美元,亚洲资产价值92亿美元,此外还有32亿美元现金.

基金公司McAdams Wright Ragen的分析师Sid Parakh表示,如果微软将旗下必应(Bing)互联网搜索业务与雅虎的同类业务完全合并,将令其在美国搜索市场的占有率超过30%,能够与谷歌一较高下.

坐拥530亿美元现金的微软当然有能力负担这笔交易,但一些人士怀疑微软是否真的会采取行动,因为此前的收购计划失败,且与雅虎之间还签有协议.

矽谷消息人士称,中国电子商务巨头阿里巴巴的创始人兼执行长马云可能与私募股权公司联手收购雅虎.马云在上个月曾表达对购买雅虎的兴趣.

Susquehanna金融集团分析师Herman Leung认为,马云也可能与微软联手,而这一选择可能更有道理.

微软和雅虎的企业文化契合度,以及微软能否运作如此大规模的交易,也令一些人感到担心.(完)

--编译 张明钧/张荻/徐文焰;审校 王冠中/郑茵

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