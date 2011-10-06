美国官员称考虑进一步对台军售计划

确保建设性和互利 中美要处理好三个层次问题--人民日报海外版
路透北京2月10日 - 人民日报海外版周五题为“特朗普的来信别有意味”的文章称，从目前阶段看，要确保中美关系的“建设性”和“互利”，中美双方需要处理好三个层次的问题：双边具体问题；地区和全球性问题；崛起大国与守成大国的关系问题。又要跳出具体问题看大势、大局。
路透华盛顿10月4日电(记者 Jim Wolf)---美国政府官员周二对国会表示，奥巴马政府正考虑最新的对台军售计划。
这是继美国政府于9月21日向国会提交价值58.5亿美元军售计划後的最新考量。上月提交的军售计划包括为台湾升级145架F-16 A/B战机，并提供备件和培训服务。
中国政府认为美国对台军售属于严重干涉中国内政的行为，也是改善中美关系的最大障碍。
美国国防部负责亚太安全事务的代理助理部长罗沃依(Peter Lavoy)在众议院外交事务委员会举行的听证会上表示：“我们正与台湾方面就一系列军备能力问题进行磋商，以便他们了解威胁所在，并进行防御准备。”
罗沃依拒绝讨论该计划中的军售细节内容，但表示，除计划升级F-16 A/B战斗机之外，美国政府还在考虑台湾提出的购买66架F-16 C/D战斗机的要求。
他称，中国政府持续军力投入将改变海峡两岸的军事平衡。
罗沃依称，美国将继续与台湾建立军事关系，以确保台湾有能力在当下和未来捍卫自身安全。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透北京2月10日 - 人民日报海外版周五题为“特朗普的来信别有意味”的文章称，从目前阶段看，要确保中美关系的“建设性”和“互利”，中美双方需要处理好三个层次的问题：双边具体问题；地区和全球性问题；崛起大国与守成大国的关系问题。又要跳出具体问题看大势、大局。
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)