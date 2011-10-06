美国官员称考虑进一步对台军售计划

路透华盛顿10月4日电(记者 Jim Wolf)---美国政府官员周二对国会表示，奥巴马政府正考虑最新的对台军售计划。

这是继美国政府于9月21日向国会提交价值58.5亿美元军售计划後的最新考量。上月提交的军售计划包括为台湾升级145架F-16 A/B战机，并提供备件和培训服务。

中国政府认为美国对台军售属于严重干涉中国内政的行为，也是改善中美关系的最大障碍。

美国国防部负责亚太安全事务的代理助理部长罗沃依(Peter Lavoy)在众议院外交事务委员会举行的听证会上表示：“我们正与台湾方面就一系列军备能力问题进行磋商，以便他们了解威胁所在，并进行防御准备。”

罗沃依拒绝讨论该计划中的军售细节内容，但表示，除计划升级F-16 A/B战斗机之外，美国政府还在考虑台湾提出的购买66架F-16 C/D战斗机的要求。

他称，中国政府持续军力投入将改变海峡两岸的军事平衡。

罗沃依称，美国将继续与台湾建立军事关系，以确保台湾有能力在当下和未来捍卫自身安全。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。