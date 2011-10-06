阿根廷官员称最早可在11月同中国签署玉米出口协议

路透布宜诺斯艾利斯10月5日电---阿根廷农业部秘书巴索(Lorenzo Basso)周三表示,希望在11月同中国签订玉米销售协议,从而扫清向全球第二大玉米消费国出口玉米的障碍.

阿根廷约80%的玉米都经过基因改良,鉴于这方面的限制,中国目前并不买进阿根廷玉米.但中国对于玉米的需求量正日渐加大,预计在始自10月的这个新作物年度里,中国的玉米购买量将增加逾两倍.

"我11月将陪同农业部长多明戈斯(Julian Dominguez)访问中国,届时有可能签署协议."巴索在采访中对路透记者表示,并称最迟在12月即可完成该贸易协定.

阿根廷已经是对中国的主要大豆出口方,去年末开始市场准入谈判,试图打开对中国的玉米出口.

阿根廷政府预计2011/12作物年度将产出创纪录的3,000万吨玉米,分析师估计至少有200-300万吨将销往中国.

中国在去年开始被迫寻求从海外进口玉米,因国内供应无法满足大增的需求.在始自10月的这个作物年度里,中国估计需要进口约400万吨玉米,因为尽管实现丰收,但强劲的牲畜饲料需求足以消化掉这一切.(完)

--编译 高琦; 审校 白云

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