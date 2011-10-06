浙江自主发地方债 免征利息所得税

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透香港10月6日电---中国地方政府自主发债试点首单将花落浙江.据证券时报报导称,浙江省2011年地方政府债券发行规模为80亿元(其中计划单列市宁波13亿元),将全额用于市县.且企业和个人投资的利息所得不征所得税.
报导称,2011年地方政府债券资金重点用于完成在建项目,严格控制用于新上项目.
报导援引浙江省财政厅厅长钱巨炎介绍说,2011年地方政府债券省本级不留,全额用于市、县(市),重点用于完成在建项目,优先用于保障性安居工程建设等,向民生项目倾斜,确保重点建设项目.
报导称,经统筹考虑市县综合财力、偿债能力和配套要求等客观因素,2011年浙江省地方政府债券资金用于保障性安居工程建设13.66亿元;农村民生工程和基础设施建设1.63亿元;医疗卫生、教育文化等基础设施建设17.35亿元;生态建设工程1.98亿元;水利基础设施建设4.88亿元;铁路等重点基础设施建设27.5亿元.
此前路透已援引消息人士称,财政部已明确下半年将试行地方政府自主发债,首批确定的试点省市为浙江、广东、上海和深圳.总规模近300亿元.(完)
--发稿 毕晓雯 ;审校 杨淑祯
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)