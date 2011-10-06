乔布斯病逝 苹果何去何从?

路透10月5日电---美国苹果公司(AAPL.O)的共同创始人暨前任执行长乔布斯(Steve Jobs)于周三因胰腺癌去世.他创造了一系列开辟先河的电子产品,彻底改变了多个产业的形态,并把苹果打造成市值高达3,500亿美元的科技巨擘.

乔布斯被普遍誉为历史上最伟大的执行长之一.他在8月把执行长职位交给了长期担任运营长的厍克(Tim Cook),许多分析师认为苹果前景光明.但乔布斯去逝,仍令人产生许多疑问.

**失去乔布斯,苹果还能取得成功吗?**

乔布斯严格控制产品开发过程的每一个环节,从创意到执行.这点让乔布斯很出名,但也有人认为,这让其背上了不好的名声.麦金塔电脑(Mac)、iPod、iPhone和iPad,无不闪耀着他的卓越设计理念.但是,过去一年里,投资者和消费者逐渐适应了这位创意大师缺席的局面.2011年1月,乔布斯开始第三次病休,库克再度执掌公司,多数观察家预期乔布斯不会再度回归并全身心地积极参与公司运作.但投资者和消费者仍然相信苹果的实力.

苹果的後备新产品充足,短期内应该不太会有多少颠簸.但不太清楚的是,苹果能否最终继承乔布斯在产品创意与营销方面的杰出才能.库克周二推出了上任後的首款重要产品,但市场反应平平,这可能被视为警讯.

**对苹果股价有何影响?**

对投资人而言,乔布斯的健康状况多年来一直是个问题(他是在2004年被诊断出病情),但苹果股价还是一路走高.当乔布斯在8月宣布辞去执行长一职时,苹果股价几无变动,且周三传出乔布斯死讯後的盘後交易也变化不大.

目前影响股价的最大因素是iPhone和iPad产品线的可靠度,以及苹果将如何抵御谷歌(GOOG.O)及亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)在智能手机方面的进击.

**乔布斯留下什麽?**

乔布斯堪称史上最伟大的执行长之一,可以和亨利福特及其他美国企业史上的伟大人物相提并论.他最独特的成就之一是不只一次、而是两次把苹果推向引领全球的地位.乔布斯在1976年和沃兹涅克共同创办苹果,推出了Apple II和麦金塔电脑(Mac).之後乔布斯因与他挖角而来的执行长John Sculley严重不合而被逐出苹果.乔布斯于1997年回归时,外界正质疑苹果能否绝境重生,但他着手彻底整顿这家老旧的电脑厂商,带领苹果重新走向成功的方向.这种梅开二度的卓越表现在任何领域都不常见.

乔布斯在1986年还买下Pixar,当时仅仅作为在数码动画科技领域的实验性举措.Pixar最终成为业界神话;其在2006年被迪士尼收购,也使乔布斯成为迪士尼的最大股东.在乔布斯之外,没有几位CEO能够将一个边缘企业变成世界级创新者并取得巨大商业成功.

为数不多的乔布斯批评者称,麦金塔电脑的技术大多是照搬而来,除此之外苹果给世界带来的不过是外观漂亮的手机和功能改进的音乐播放器.但无论是科技业还是其他领域都有许多人相信,乔布斯对社会和文化具有重大影响.他以前所未有的方式让许多人接受数码科技、在线媒体和移动通讯.

**苹果在库克领导下会有所改变吗?**

虽然库克和乔布斯都以吹毛求疵和追求尽善尽美闻名,但外界认为库克要更容易相处一些.乔布斯由于对员工的严厉训斥而名声不佳,据说他有好几次在电梯里炒了员工鱿鱼;而库克据称更加擅长求同存异.

在库克领导下,苹果是否以及将如何转变仍待观察.不过库克在苹果取得的成功大部分是缘于他与乔布斯的许多共同之处:追求完美、注重细节以及在谈判桌上的强硬态度.

知情人士表示,在早期,作为库克的老板,乔布斯偶尔不得不介入,推动艰难的媒体内容谈判继续下去.但多年来与亚洲生产夥伴讨价还价,且在乔布斯病休期间三度负责苹果运营後,库克赢得很高信誉,外界也非常信服他的领导力.

还有其他对于苹果公司未来成功而言很重要的人吗?

设计大师Jonathan Ive,营销主管Phil Schiller和移动软件主管Scott Forstall是三位最重要的人物.Schiller代替乔布斯发布了几款产品,由于库克天性更为低调,Schiller可能获得更高的公众认知度.

**苹果的"下一重磅事件"将会是什麽?**

库克将把苹果带往何方,乔布斯是否已为苹果的"下一重磅事件"打好基础,这类猜测从不缺乏.目前,业内猜测集中在苹果将致力推动家庭设备及电视革新.过去,苹果深入音乐和电话等分散且停滞的领域,通过科技创新让这些行业改头换面.许多专业人士表示,对电视及其复杂选项去实践苹果的"简单就是美"理念的时机已经成熟.(完)

--编译 张涛/戴素萍/徐文焰/石冠兰; 审校 程琳/白云

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