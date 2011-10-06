人民币加快升值对美国有何影响

* 彼得森国际经济研究所:人民币升值40%可令美国贸易逆差缩小1,000-2,000亿美元

* 有观点认为人民币升值事实上会扩大逆差

* 美国的就业岗位可能无法失而复得,或许还可能让亚洲其他国家得益

* 亚洲内部贸易日渐兴盛,令问题变得更复杂

* 广场协议後日本的经历困扰中国当局

亚洲经济记者Emily Kaiser 编译 艾茂林/丁琦/李婷仪/石冠兰

路透10月5日电---中国人民币若大幅升值,或帮助美国削减多达三分之一的贸易逆差,并创造够多的美国就业岗位,至少能起到温和拉低失业率的作用.

但是这也可能会造成中国失业飙升,引发社会动荡,并触发中美贸易战,进而拖累全球经济重返深度衰退.

美国议员在决定是否通过迫使人民币加快升值的法案时,必须对以上这些相互冲突的因素加以考虑.

围绕人民币是否被低估的辩论基本上尘埃落定.中方欣然接受人民币逐步升值符合自身利益的说法,而且自2010年6月至今,已经让人民币升值了大约6.5%.

目前的分歧在于,人民币究竟该升值多少,该以多快的速度升值?

"中国会发出抗议,但过去只有在外界施压时,他们才让人民币升值,所以我们应该继续这麽做,"彼得森国际经济研究所所长柏格斯坦说道.他长期以来都对中国的汇率政策持批评态度.

浏览人民币相关图表,请点选(link.reuters.com/bez24s).

柏格斯坦是公开支持加大对中国施压的活跃分子之一,他认为人民币低估赋予中国不公平的贸易优势,损害美国经济.

他估算,若人民币升值20%,可令美国经常账赤字缩小500-1,000亿美元.更极端举措,比方说升值40%,则赤字可收窄多达2,000亿美元.

其中一半左右的缩减会来自出口增加,这些增加的出口多数是面向中国口,也有的是面向那些目前中国是主要贸易夥伴的其他国家.另一半的缩减则是来自中国的进口减少所致.

他认为,贸易逆差每缩小10亿美元,美国就会增加约6,000个就业岗位,因而缩小1,000亿美元意味着就业岗位增加60万个.这比疲弱美国经济过去六个月总共创造的就业岗位还要多,足以将9.1%的失业率拉低大约0.4个百分点.

然而柏格斯坦的观点并非人人赞同.

一些经济学家辩称,人民币升值只会让制造业转移至其他低成本生产国,比如孟加拉和越南,美国仍然缺乏竞争力.

"人民币兑美元升值确实会缩小美国对中国的贸易逆差,却不太可能对美国就业市场起到很大作用,"国际货币基金组织(IMF)前官员Eswar Prasad说,Prasad现在在纽约康乃尔大学教受国际贸易政策.

中国官方通讯社--新华社亦驳斥了这种创造就业论.

"没有证据显示,人民币汇率与美国失业之间像美国议员所说的那样存在关联,"新华社在周二的一篇英文评论中写道,并称华盛顿须为贸易失衡问题"负更多的责任".

美国商务部数据显示,美国2011年1-7月贸易逆差为4,280亿美元,高于2010年同期的3,670亿美元.

中国占据美国2011年前七月贸易逆差的约37%.

**问题的另一面**

对于中国经济而言,人民币走强或降低经济增速并增加失业,不过究竟影响程度有多大,经济学家的看法不一.

在中国2010年6月宣布增加人民币汇率弹性时,德意志银行大中华区首席经济学家马骏曾做过这方面的估算.他的研究显示,若人民币升值10%,或使实质GDP增速降低0.6%,这对于中国逾9%的经济年增长率而言,冲击相对温和.

马骏的数据显示,人民币走强或令中国失业率上升0.4%,或相当于中国7.8亿劳动力中的约300万个就业岗位,实质出口或因此降低2.5%,而进口将增加1%.

澳洲纽卡斯尔大学的Xiaohe Zhang在2006年的一篇论文中,检视了人民币汇率重估的影响.他的研究表明,若人民币升值20%,或令中国的GDP年增长率降低约12%.

人民币汇率最能阐明汇率政策并不简单的道理.对北京来说,人民币汇率不是仅仅关乎财政政策,对社会稳定也至关重要.

根据IMF的资料,2010年中国出口总额达1.58万亿(兆)美元,约占其国内生产总值(GDP)的三分之一,这将近是美国出口总额的三倍.

那些把鞋子、笔记型电脑、家具等物品装满运输货柜的工厂,每年聘雇了数以百万计从乡村来到中国大都市的劳工.

这就是北京无意加速人民币升值的主要原因.确实,中国在9月让人民币升值速度降温,因为当时全球经济可能跌向衰退的担忧更加紧绷.

然而,人民币升值对中国有着既定的利益.

人民币走强会有助于打击通胀,中国8月居民消费价格指数(CPI)同比涨6.2%,高于北京当局所制定的4%年度目标.人民币升值也有助于提振家户购买力,这对中国欲达成发展更具消费者导向经济的目标非常重要.

不过一旦指导令是出自于华府,中国的反应就会特别敏感.

部分原因是在中国有很多人认为发达工业国家对中国的迅速崛起感到威胁,想要阻挠中国的经济财富.

很多评论人士会提及1985年的广场协议(Plaza Accord),当时在美国和其他国家政府的安排策划下,美元兑日圆和德国马克大幅贬值.有观点认为,中国或成为此类行动的下一个目标.

"广场协议实质上就是美国的阴谋,"中国北京的《法制晚报》在近期的一篇评论中写道,这篇文章被转载于中国很多的新闻网站.

文章称:"当一个国家的经济发展和外汇储备达到让美国感到不安的程度的时候,让美元贬值是美国的一贯措施.现在,压力转到了全球第二大经济体中国的头上."

**谁是受益方?**

北京方面很清楚,广场协议签署之後,日本的日子不太好过.

加州斯坦福大学经济学家Ronald McKinnon表示,日圆升值抑制投资,并"压垮了经济".

"唯一没有下滑的倒是它们的贸易顺差,"他说."这也可能会发生在中国."

广场协议签署後,日本政府试图重振经济的努力一直被指责吹大了资产泡沫.这场泡沫最终破裂,使日本陷入持续的通缩困境,至今仍难以摆脱.

McKinnon指出,日本的教训表明,如果人民币升值严重削弱中国经济,导致对美国产品需求降低的话,那麽可能不会产生理想中的效果.

卡内基国际和平基金会(Carnegie Endowment for International Peace)的研究人员在12月发布的报告中得出了类似结论:人民币走强将扩大美中贸易逆差,因来自中国的进口价格升高会超过出口增长的影响.

可以肯定的是,一旦人民币明显升值,中国的一些邻国将会受益.越南等仿效中国出口模式以促进经济发展的国家,可能得到更多商机.

但中国本身已成为其他亚洲经济体的重要贸易夥伴.中国是包括韩国、台湾和马来西亚等经济体的最大出口目的地.

即便对美国而言,中国也正在成为越来越大的出口市场.按美元计价,美国对中国的进口几乎是出口的四倍,但出口的增长速度远快于进口.

这就是为什麽一些美国企业团体对此汇率议案提出强烈异议的原因,与中国提出美国国会此举会引发贸易战的严正警告相呼应.

"把今天的美国经济和1930年代初期相类比,就只差没有爆发贸易战了,"荷兰国际集团(ING)驻新加坡分析师Tim Condon称.(完)

--译文审校 王冠中

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