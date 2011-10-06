基本金属料受新兴市场需求支撑 价格可望反弹--Anello

路透伦敦10月5日电---Anello资产管理公司认为,新兴市场对基本金属的需求可能支撑长期价格;由于基本面健全,大宗商品被视为可望从近期跌势中迅速反弹的资产类别之一.

Anello的管理合夥人Mark Hewlett在访问时告诉路透,中国等新兴经济体对原物料的需求有助缓冲西方经济恶化的冲击.

"影响产品价格的是西方的危机,但东方的需求仍然强劲.有危机时人们较容易忘记基础需求的状况,难免'去芜存菁',在筛掉坏东西时连好的都一并抛掉."

"在2009-2011年间,大宗商品较股市更快反弹,我认为可望再度如此."

Hewlett对铅的展望感到乐观,因混合车电池的需求展望利好,供应则料依然紧俏.

"未来五年用于电池的铅需求仍强,而供应则没什麽增加."Hewlett并称锡价也料受供应短缺因素的支撑.(完)

--编译 张若琪;审校 艾茂林

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