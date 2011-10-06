基本金属料受新兴市场需求支撑 价格可望反弹--Anello

香港《经济日报》：中美战争可免 经贸冲突势爆
美国总统特朗普上台20天，不断签发行政命令兑现承诺，外界担心他迟早向中国开刀。有智库虽力撑他对华采强硬经济立场，但劝勿弃「一个中国」政策。特朗普会听得进多少？
路透伦敦10月5日电---Anello资产管理公司认为,新兴市场对基本金属的需求可能支撑长期价格;由于基本面健全,大宗商品被视为可望从近期跌势中迅速反弹的资产类别之一.
Anello的管理合夥人Mark Hewlett在访问时告诉路透,中国等新兴经济体对原物料的需求有助缓冲西方经济恶化的冲击.
"影响产品价格的是西方的危机,但东方的需求仍然强劲.有危机时人们较容易忘记基础需求的状况,难免'去芜存菁',在筛掉坏东西时连好的都一并抛掉."
"在2009-2011年间,大宗商品较股市更快反弹,我认为可望再度如此."
Hewlett对铅的展望感到乐观,因混合车电池的需求展望利好,供应则料依然紧俏.
"未来五年用于电池的铅需求仍强,而供应则没什麽增加."Hewlett并称锡价也料受供应短缺因素的支撑.(完)
--编译 张若琪;审校 艾茂林
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