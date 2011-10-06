希拉里称安理会未能通过叙利亚决议实属失职

路透圣多明各10月5日电---美国国务卿希拉里周三表示，联合国安理会未能通过关于叙利亚的决议实属失职，称俄罗斯和中国必须向叙利亚人民就其否决票作出说明。

希拉里对记者表示：“我们认为，安理会昨天放弃了自己的责任”，并称遭到俄罗斯和中国否决的制裁举措，是国际社会应给予叙利亚总统阿萨德镇压示威行为的“最低”惩戒。

希拉里在访问多米尼加共和国时称：“那些选择否决权的国家，必须向叙利亚人民以及世界上其他为自由和人权而战的人们作出解释。”

俄罗斯和中国周一对欧洲国家起草的一份决议动用了否决权，该决议草案敦促叙利亚停止对民主示威者的暴力镇压行为。

数月以来，美国及欧盟成员国与金砖国家在如何应对叙利亚问题上始终未能达成共识。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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