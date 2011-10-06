印度推出全球最低价学生用平板电脑

路透新德里10月5日电(记者 Frank Jack Daniel)---印度周三推出了据称是世界上最便宜的平板电脑，经补贴後卖给学生的价格仅为35美元。

印度政府称，初期将试点供应10万部这款名为Aakash的平板电脑，随後几个月会扩大到数以百万计的学生。“Aakash”在印度语里是“天空”的意思。

印度电信和教育部部长西巴尔(Kapil Sibal)上周对记者表示：“很快，售价35美元的电脑就将普及到每个学生手中。平板电脑将有助于提高少年儿童的学习质量。”

印度政府和该电脑的研发公司DataWind周三稍晚正式推出这款平板电脑，预计零售价为1,750卢比。

经过两年的研发，Aakash将在印度组装，或将有助于印度政府实现在学校教育体系内涵盖信息技术的目标，但批评人士对该电脑能否实现预期目标持怀疑态度。

与亚马逊(AMZN.O)最近推出的平板电脑Kindle Fire一样， Aakash也采用了谷歌安卓操作系统，但能否获得用户的普遍接受，着实让市场观察人士感到疑惑。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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