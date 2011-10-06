特里谢临别欧央行 议息会料按兵不动

* 欧洲央行(ECB)料维持利率不变,降息机率小

* 关注是否推出12个月贷款操作和新的担保债券计划

* 特里谢任期内最後一次会议或确认利率U型逆转

记者 Eva Kuehnen; 编译 艾茂林/李春喜/王丽鑫/梁睿雪

路透法兰克福10月6日电---欧洲央行(ECB)总裁特里谢周四在卸任前的最後一次会议上,料为圣诞节前的降息行动奠定基础,并为银行业抵御不断恶化的欧债危机提供更多保护.

外界广泛预计欧央行本次会议维持利率在1.5%不变,但最近几周降息呼声日渐高涨,因有迹象表明欧元区经济进一步恶化,且对于希腊债务违约的担忧给银行业信心带来沉重打击.

上周路透调查显示,76位受访分析师中有56位预计欧央行此次会议将按兵不动,20位预计降息.

"我认为实际上风险很均衡,"野村分析师Jens Sondergaard说."预计这次不会正式降息,是因为央行通常喜欢事先作好铺垫."

"好像是个180度大转弯,从通胀上档风险,转为通胀风险均衡,再到降息.过去两个月里情况变化真的就这麽大吗?"

在9月政策会议上,欧洲央行改变了路线,把始于4月加息周期暂停,并称欧元区通胀风险不再偏于上升,目前"大体处于平衡".

自那以後,经济停滞的迹象开始增多.高盛等机构预计,欧元区将在第四季度陷入"温和衰退."

Oxford Economic Forecasting分析师Tom Rogers表示,"如果欧元区重陷衰退,欧洲央行应当把利率降至1%以下,".他并称,欧洲央行是最有条件缓冲经济放缓影响的(央行).

**临别寄语**

在一则整版报纸的版面中,法国资产管理公司Carmignac Gestion要求特里谢采取进一步行动,把利率降至"零",并且无限量的购买受市场打击的国家公债.该公司管理着约550亿欧元的资产.

"再见特里谢,肯定没有人会留恋你!"该版面写道,"这将是你做出积极行动的最後机会".这看起来像一封致特里谢的信.

尽管有Carmignac Gestion等机构批评欧洲央行在控制主权债务危机方面做的不够.但也有德国央行等机构认为,欧洲央行已经超越了自身的限度,将独立性置于风险之中.

近期的解决危机提议之一,是把欧洲金融稳定机构(EFSF)变成银行,可以从欧洲银行获得资金.

尽管特里谢本人周二表示反对这样的做法,但市场希望了解欧洲央行的一致意见,因随着德拉吉(Mario Draghi)11月接任ECB总裁,形势可能会改变.

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**流动性为王**

分析师称,欧洲央行还很有可能选择在降息前向市场注入更多流动性.

决策者已发出明确信号,他们准备继2009年年底之後重启欧洲央行12个月期流动性招标,并且有迹象显示,该央行计划恢复购买担保债券的计划.

危机加剧已迫使欧洲央行回到紧急状态.该行已重新推出此前搁置的六个月期欧元融资,并将所有操作中的无限制融资至少延长至1月中旬.

"重推一年期LTRO(贷款操作)看起来很自然地会成为下一步举措,若特里谢暗示若有必要LTRO的期限会更长,我们也不会惊讶,"高盛分析师Dirk Schumacher称.

欧洲央行在2009至2010这一年间首次购入600亿欧元有担保债券.高盛称如果再推出另一项计划,他们"甚至可以设想这是个扩大至有担保银行债之外的计划".

高盛也表示,欧元区通胀率为3.0%--几乎是近三年来最高水平--令欧洲央行更加难以找到理由立即降息.

欧洲央行今年7月才宣布加息,为年内第二次.尽管政策迅速逆转对欧洲央行名声无益,但分析师相信特里谢可能会发出政策转向的信号,来为继任者德拉吉(Mario Draghi)铺平道路.德拉吉将于11月起接任欧洲央行总裁之位.

"如果周四他们不降息,我认为他们最迟会在11月降息,"苏格兰皇家银行分析师Nick Matthews表示.

"如果他们降息,我认为这个决议不会是得到一致同意的.我认为管委会内部有人偏向于暂时只侧重于非常规措施."(完)

--译文审校 王洋/丁琦/程琳

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