吉利对萨博感兴趣 已有接洽--报载

路透斯德哥尔摩10月6日电---瑞典报纸Dagens Nyheter周四引述匿名知情人士消息称,沃尔沃汽车的东家中国吉利汽车(0175.HK)有意将正在困境中挣扎的汽车制造商萨博SWAN.AS收入囊中.

六个月以来,萨博几乎未进行生产,并亟需资金在债权人保护下进行重组.同时,萨博在等待中国浙江青年莲花汽车有限公司以及汽车经销商庞大集团(601258.SS)的长期投资.

由浙江青年莲花汽车提供担保,对萨博的7,000万欧元过桥贷款尚未获批.报导称,该公司欲撤出这笔交易,并退出对萨博进行长期投资的协议.

"但吉利有兴趣,具体表现在生产及开发方面,"报纸援引消息人士的话称.

消息人士还表示,吉利已就潜在交易与瑞典法院指定的萨博接管方进行了接洽.吉利曾在2010年收购瑞典沃尔沃汽车.

吉利汽车发言人拒绝对此置评.(完)

--编译 梁睿雪;审校 白云

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