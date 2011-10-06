乔布斯粉丝微博寄哀思

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透纽约10月5日电(记者 Robert MacMillan)---你可以去Twitter上一睹人们对苹果联合创始人乔布斯去世的哀悼之情。
乔布斯之死引发了苹果粉丝和消费者的无限感慨，也让Twitter上流传的其他新闻相形见绌。
全世界的Twitter用户都为乔布斯写下了微博颂词，也是对各主要媒体报导的补充。
无论是直接引用乔布斯的想法，还是误引也罢，数以千计的人用乔布斯的话来诠释死亡。
SeanABennett在Twitter上说：“没有人想死，即使有人很想上天堂，也不会选择死亡这条路。可是，死亡却是我们都会面对的终点。——乔布斯”
MarissaNemes写道：“很荣幸与乔布斯有着同样的信念：跟着你的心和直觉走；敢于梦想；爱你所做并持之以?；不要让任何东西阻止你。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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