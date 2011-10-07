奥巴马批评中国在贸易中"耍花招"

* 奥巴马称中国在国际贸易中"耍花招"

* 奥巴马未表态支持汇率议案

* 人民币法案料将在参议院获得通过

* 民主党向众议院共和党领袖施压

路透华盛顿10月6日电---美国总统奥巴马周四指责中国压低人民币汇率,在国际贸易中"耍花招",但同时他对参议院这份旨在迫使中国让人民币升值的议案持谨慎态度.

该议案要求,如发现有国家刻意压低本币汇率,美国可对来自这些国家的进口商品徵收关税.奥巴马没有明确表态支持该议案,同时亦重申,一切举措都必须符合国际贸易准则.

不过,奥巴马针对中国的措辞是迄今以来最严厉的,与此同时议案的发起者正在推动该议案在参议院进行最终表决,有可能就在周四稍晚,这个举动已经招致北京方面的警告,称可能引发一场贸易战.不过外界普遍预期该议案将获得通过.

"中国一直非常积极地在贸易体系中耍花招,为自己谋求优势,同时使其他国家处于不利地位,美国受害尤深."奥巴马在记者会上表示.

"操纵汇率是例证之一,"他表示.

奥巴马面临明年竞选连任的艰巨任务.他没有说明如果这项议案在国会获得通过,他将会签署还是否决.该议案首先需要在国会参众两院都获得批准.

"我主要担心的一点是...不管采纳何种工具,都要确保这些工具可以行之有效,而且符合国际公约和义务,"奥巴马谈到.

"我不希望在明知世界贸易组织 (WTO)可能无法认同的情形下,通过这些仅具象徵意义的议案,"他说.

起草汇率监管改革法(Currency Exchange Rate Oversight Reform Act)的跨党派人士坚称,该提案符合WTO的规则.

浏览中国贸易收支的图表,请点选:(link.reuters.com/xys24s).

**料在众议院受阻**

许多经济学家称,中国为令该国出口商在全球市场的竞争中具备优势,故意压低人民币的汇率.中国宣称汇率改革应采取渐进式,并提到自2005年以来人民币兑美元已累计升值30%.

周四参议院的辩论以62张赞成票对38张反对票结束,该议案随後将在该院进行最终投票表决.

议案支持者称,辩论後的表决结果(需要获得占绝对多数的60张赞成票才能通过程序性表决)事实上已确保参议院会最终批准,但该议案在众议院将面临强劲的阻力,可能永远不会走到投票表决的阶段.

"让美国国会通过立法,迫使中国去做非常困难的事情,我认为这是错误而且危险的."众议院议长贝纳周四表示.

"可能由此引发一场贸易战."他警告称.

贝纳有权在众议院阻止该议案通过,即便议案的支持者称已获得225名众议员的支持,其中包括61名共和党议员,这足以令议案通过投票.

众议院民主党领袖把握时间向贝纳加紧施压.

"现在是众议院共和党领袖站在美国工人一边,通过跨党派提出的人民币汇率提案,并让更多美国人回到工作岗位上的时候了."众议院民主党领袖佩洛西在声明中表示.

奥巴马对其领导下的政府过去在世界贸易组织(WTO)中,同中国等国家争取贸易利益的记录大表赞赏,称"是近年来最为积极的表现".但他也指出,由于受到贸易争端、人权议题和美国对台军售等问题的困扰,他在稳定美中关系过程中感到十分吃力.

**两难境地**

如果众议院通过该议案,奥巴马将面临两难境地.许多美国人指责中国对美国高达2,600亿美元的贸易顺差,是导致美国失业率持续徘徊在9%以上的原因之一.

奥巴马将在夏威夷举行的区域经济论坛期间招待中国国家主席胡锦涛,并在印尼的亚洲峰会上与胡锦涛再次会面,而汇率议案若获得通过,则送交至奥巴马手中的时点可能是在上述会面之前数周.

不过倘若在11月的峰会之前否决该议案,可能会惹恼俄亥俄州和密西根州等工业中心的选民,而奥巴马可能还需要他们的支持以赢得连任.有意代表共和党参加总统大选的罗姆尼(Mitt Romney)已誓言将在汇率问题上对中国采取严厉措施.

"我想奥巴马将更倾向于不表明立场,但如果他想与其过去的政策和声明保持一致,就会签署这项法案."美国制造业联盟执行董事Scott Paul称.他是该议案的支持者.

"我认为奥巴马并不想因为这件事而受挫."他说.

奥巴马表示,他相信"与中国建立双赢的贸易关系"是可能的.

但他指出,与中国这个全球第二大经济体竞争,华府必须"确保我们积极照料美国工人和企业的利益,确保每个人都遵守相同的规则,并确保在整个过程中我们不会受到欺骗."

美国贸易代表柯克周四指责中国未能通知WTO有关该国近200项政府补贴计划,是对WTO规则的蔑视.这进一步凸显了美国的上述立场.

"无法容忍这样的情况."柯克在声明中称.该声明还批评印度在提交有关补贴情况的报告时行动拖沓.(完)