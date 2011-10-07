金价小升 料创一个月来最大单周涨幅

国际油价上涨 受美国制裁伊朗和美国就业数据带动
“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
路透新加坡10月7日电---金价周五小升,有望录得一个月来的最大单周涨幅,因欧洲金融业支持计划正取得进展的希望提振股市重启涨势;但在美国非农就业报告公布前,交投可能缓慢.
0008GMT,现货金上涨2.04美元至每盎司1,651.39美元,但仍远低于9月初所及1,920美元附近的历史高位.
美国期金几无变动,报每盎司1,653.8美元.
欧盟周四进一步采取措施支持处于困境中银行业.美国总统奥巴马也敦促欧洲领导人更快地行动起来,应对威胁到全球经济复苏的主权债务危机.
投资者目前静待美国公布9月非农就业数据.定于周五1230GMT发布的该数据料将显示,9月新增6万个就业岗位,失业率持平于9.1%.(完)
--编译/审校 兰秀娟/徐文焰/张涛
“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
路透纽约2月3日 - 美国股市周五攀升，标普500指数收盘略低于纪录高位，受金融股上涨推动，因特朗普总统推出减少监管举措，且就业报告强劲。
路透伦敦2月3日 - 欧洲股市周五收高，结束走势反复的一周，因企业季报良好和经济数据强劲提供支撑，但金属价格下跌打压矿业股走低。