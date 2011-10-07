NYMEX原油收高逾3%

* 欧洲暗示采取行动扶助银行业

* 美国初请失业金人数升幅小于预期

* 关注周五美国非农就业报告

路透纽约10月6日电---美国原油期货周四大涨逾3%,因欧洲采取进一步行动帮助区内受困的银行,且美国上周初请失业金人数增幅小于预期.

美国股市周四连续第三日收涨,发展中的支持欧洲银行业的欧元区计划令投资者寄望于金融危机的威胁正在减弱.[.NCN]

欧盟执委会发言人表示,将向27个成员国提交联合开展欧洲银行业资本重整的建议.

美国劳工部周四公布的数据显示:美国10月1日当周初请失业金人数升至40.1万人(预估为41万人),前周修正後为39.5万人(初值为39.1万人).

交易商表示,RBOB汽油期货表现强劲进一步提振了原油期货.

纽约商业期货交易所(NYMEX)11月原油期货大涨2.91美元或3.65%,结算价报每桶82.59美元,盘中交投区间在79.08-82.90美元.

英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至10月22日的四周内,石油日均出口料将减少2万桶.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约 11月原油 82.59 2.91 3.7% 79.08 82.90 361,451 336,067 12月原油 82.80 2.97 3.7% 79.24 83.09 170,143 120,730 11月RBOB汽油 2.6860 0.1168 4.6% 2.5645 2.6917 47,738 54,045 12月RBOB汽油 2.6085 0.1011 4.0% 2.4958 2.6129 39,633 27,472 11月取暖油 2.8611 0.0845 3.0% 2.7530 2.864 52,982 61,954 12月取暖油 2.8534 0.0799 2.9% 2.7479 2.8559 33,186 33,333

ICE合约 11月布兰特 105.73 3.00 2.9% 101.53 105.88 188,630 215,939

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 747,647 648,839 642,777 1,429,545 2,238

汽油 144,995 125,724 150,051 262,454 6,586

取暖油 139,792 156,994 122,286 329,440 4,896 (完)