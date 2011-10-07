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科技电子 | 2011年 10月 7日 星期五 09:30 BJT

微软考虑收购雅虎--消息人士

路透10月6日电---消息人士周三称,微软(Microsoft)(MSFT.O)再次考虑收购雅虎(Yahoo!)(YHOO.O),2008年时试图收购雅虎失败.

周四盘初,微软持平于25.89美元,雅虎下跌4.08%报15.30美元.(完)

--编译 李富强;审校 李军

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