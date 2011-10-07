香港投资者对未来六个月投资市场信心进一步下滑--摩根资产

路透香港10月6日电---摩根资产管理公司周四发表季度投资者信心指数调查显示,香港投资者对未来六个月投资市场信心进一步下滑,显示对环球以及本地经济状况的忧虑有所增加.

该反映零售投资者投资态度的调查显示,香港投资者信心由今年6月份的118点大跌至现时的110点,仍处于中位数100点上方.而接近四分之三的受访者预期恒生指数在未来六个月会于18,001至22,000点之间徘徊.

"愈来愈多投资者认为香港已步入熊市,这个占比由今年6月的31%升至9月的38%."摩根资产管理分销业务总监王大智在记者会上称.

他并指出,调查显示看淡未来环球经济前景的投资者有所增加,但对香港经济信心相对外围仍然较高.现时投资者认为香港市场最大的投资风险包括楼市泡沫爆破、股市暴跌、欧洲债务危机、通胀以及商品价格上升.

恒生指数周四收高5.7%至17,172.3点,录得自2009年4月以来单日最大涨幅.

最近欧美投资者对于中国经济硬着陆风险升温,拖累港股跌幅加深.摩根资产管理市场策略师谭慧敏则认为,随着中国居民消费价格指数(CPI)涨幅于11及12月进一步回落至5-5.5%,中国可以放宽现行的货币政策或者推出刺激财政政策措施,令中国经济软着陆.

"恒生指数于第四季有可能出现反弹,因欧洲可能给出更佳的解决债务方案,而美国经济情况将见改善."她称,"目前的投资策略是持有较具防守性的股份,并物色长期投资机会."

她认为,一些估值偏低但具较佳盈利前景的内需股,如银行、零售的股份可提供长线投资价值.

摩根资产为摩根大通集团(JPM.N)旗下环球资产管理公司之品牌.截至今年6月底为止,其于世界各地管理资产总值接近1.3万亿美元;在亚太区管理资产总值超过910亿美元.

摩根投资者信心指数调查每季度进行,最近一次于今年9月底完成对502名年龄介乎30-60岁,拥有10万港元以上流动资产,并有五年或以上持续投资经验的个人投资者为对象的调查.(完)

--记者 雷美珍; 审校 屈桂娟

Thursday, 06 October 2011 18:38:25RTRS [nCH0081739] {ZH}ENDS