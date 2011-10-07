中国称上海地铁追尾系人为责任事故

一名持刀男子试图进入卢浮宫 法国士兵开枪将其打伤
另一位警方消息人士说，该男子试图携带手提箱进入卢浮宫的地下商店。警方称，该区域已被疏散。法国内政部在推特上说，这起事件是“严重的。”(完)
路透北京10月6日电---新华社周四报导称，上海地铁追尾事故的12名责任人受到严肃处理。
9月份发生的这起地铁追尾事故造成270多名乘客受伤，也是中国42年来最严重的地铁事故。
官方调查认定此次事故系人为失误所致，这再次令外界担心，中国的快速发展是否以牺牲安全为代价。
调查认为，地铁行车调度员在未准确定位故障区间内全部列车位置的情况下，违规发布电话闭塞命令，接车站值班员在未严格确认区间线路是否空闲的情况下，违规同意发车站的电话闭塞要求，导致两列车追尾相撞。
新华社报导称，12名事故责任人受到了行政降级、调离工作岗位等严肃处理，其中10号线调度控制中心调度长汤志华被给予行政撤职。
该事故也导致中国暂停批准新的地铁项目，并对地铁现有设备进行安全检查。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透马尼拉2月3日 - 菲律宾计划关闭23家矿，多数为镍矿，并暂停另外五座矿的生产。矿商称这将影响到大约120万人，一些人誓言将采取法律行动挑战这一决定。
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