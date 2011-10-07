中国称上海地铁追尾系人为责任事故

路透北京10月6日电---新华社周四报导称，上海地铁追尾事故的12名责任人受到严肃处理。

9月份发生的这起地铁追尾事故造成270多名乘客受伤，也是中国42年来最严重的地铁事故。

官方调查认定此次事故系人为失误所致，这再次令外界担心，中国的快速发展是否以牺牲安全为代价。

调查认为，地铁行车调度员在未准确定位故障区间内全部列车位置的情况下，违规发布电话闭塞命令，接车站值班员在未严格确认区间线路是否空闲的情况下，违规同意发车站的电话闭塞要求，导致两列车追尾相撞。

新华社报导称，12名事故责任人受到了行政降级、调离工作岗位等严肃处理，其中10号线调度控制中心调度长汤志华被给予行政撤职。

该事故也导致中国暂停批准新的地铁项目，并对地铁现有设备进行安全检查。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。