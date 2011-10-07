《明报》：乔布斯英年早逝 创意科技方兴未艾

10月7日

乔布斯以56岁之龄逝世,可谓英年早逝.他以电脑塑造世人新生活形态,影响巨大,有人将之与发明家爱迪生相提并论.乔布斯所创造电脑能否存之久远,留待时间验证,然而,他在创意科技产业所显露天才横溢,却是不朽传奇.

乔布斯的成就,固然与其才具、坚毅意志有关,而美国的自由氛围,以及重视科技所提供的社会土壤,也是孕育乔布斯这类科技奇才的主要原因.

苹果产品方便易学,容易上手,而上手之後,就会爱不释手,这样苹果产品就俘掳了一个人.苹果产品是潮流产品,乔布斯将之做到简约便利,而且设计者的心意完全与使用者心灵相通,俨然打造出一种新文化生活.能够巧妙地把科技与生活文化结合,反映乔布斯有浓郁的人文情怀.

乔布斯之成功,首先当然是他才华横溢,坚毅不拔有以致之,不过,放眼当今电脑科技、创意科技巨擘,大多数出在美国,例如微软、苹果、亚马逊公司、Google、facebook、Yahoo等,为何如此?不能说事出偶然.主观上,离不开这些企业创办人掌握时机、高瞻远瞩,而美国所提供客观环境,从体制到尊重个人创作等,都有直接关系.

至于微软的盖茨、苹果的乔布斯、facebook的扎克伯格等人的成功,对于年轻一代,还有一个启示,那就是资讯科技等创意产业是”法无定法”,大家知道透过电脑,可以创造无限可能.电脑这个载体,加上源自每一个人的创意,就有机会开创无尽商机,为人类较美好的生活有所贡献.乔布斯虽死,但愿他的奋斗精神继续鼓舞後来者在科技路上奋进. (A04)