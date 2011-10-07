《星岛日报》：不可能再有翻版乔布斯

10月7日

苹果电脑创办人乔布斯逝世,向世界留下丰富的科技遗产.科技大学前校长朱经武曾经说过,人类社会变化的原动力不是经济,也不是政治,而是科技.他指出最有用的资源是脑力,人类最大的喜悦就是发明,让社会向前迈进,愈来愈好.

乔布斯在电脑和资讯科技产品上推陈出新,不仅带给苹果迷一次又一次的惊喜,而且带动同行跟风,由起用滑鼠和图像介面,到包办通讯、上网、听歌功能的智能手机,苹果所开风气都不断改变着大家的生活方式.乔布斯推出的创意产品广受欢迎,最成功的地方是”化繁为简,美观好用”.电脑、互联网、手机都不是乔布斯发明的,但他能够成功糅合有关科技的特色,化为紧扣大众需要又方便使用的产品,结合贵精不贵多的品味包装,大家用得开心写意.

不少人喜欢苹果产品的简约品味,其实源于乔布斯面对生命化繁为简的态度.他曾经形容”创新来自对1,000种东西说不,确保我们不会走错路或做得太多”.在人生的最後岁月,乔布斯为公司交接做好了部署,安排了接班人,又构思了未来几年的产品推陈出新计画.不过,大家仍然难免揣测,没有了乔布斯作为灵魂人物和”生招牌”的苹果会怎样.

世界上不可能找到第二个乔布斯,原因是他的成功标志是创意,有创意的人不会甘于做他的翻版.至于普通人,没有多少具备乔布斯的创意和市场敏锐触觉,不过大家可以从他产品展现的生命态度,获得参考和启发,发挥各自的创意,与每人生命中的其他”点”联系起来. (A06)