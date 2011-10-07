索尼接近完成买断与爱立信合资手机事业的持股--WSJ

路透10月6日电---美国华尔街日报(WSJ)周四援引知情人士报导称,索尼(6758.T)接近达成买断与爱立信(Telefon AB LM Ericsson)(ERICb.ST)的智能手机合资企业--索尼爱立信持股权的协议.索尼爱立信是由索尼和爱立信按50:50的持股比例组建的合资企业.

两位业界消息人士告诉路透,数周以来,索尼和爱立信一直在就合资企业的未来进行谈判,因这两家公司的10年契约本月面临续期问题.

华尔街日报称,谈判正在进行,任何时候都有可能破局.

爱立信和索尼均拒绝就报导中的谈判发表评论.一位爱立信发言人表示,"我们对合资企业有长期承诺."

许多分析师认为,如果索尼爱立信想在智能手机市场上的激烈竞争中收复市场份额,索尼就需要取得对索尼爱立信的控制权.(完)