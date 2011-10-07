中国温室气体排放量将超预期--报告

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透巴拿马城10月4日电---研究人员周二表示，世界上最大的二氧化碳排放国--中国将实现应对气候变化的短期目标，但经济的快速增长意味着其二氧化碳的排放总量将高于预期。
气候行动追踪组织(Climate Action Tracker)的科学家表示，中国迅速采用清洁能源将有助于其超过其去年接受的单位GDP排放目标，但随着经济的不断扩张，中国的二氧化碳排放总量将在未来十年里继续增加。
该组织称：“中国不仅能实现《坎昆协议》所规定的排放强度，还有可能超越这一目标。”
“但与此同时，很大程度上由于其快过预期的经济增长速度，中国2020年的碳排放量很可能高于此前预期。”
德国气候研究组织Climate Analytics负责人比尔・赫尔(Bill Hare)表示，中国控制碳排放的具体措施要比美国等其他污染大国的承诺更为彻底。
赫尔说：“专家日益担心美国是否有能力实现减排目标。”
美国目前是世界上第二大温室气体排放国，美国总统奥巴马承诺，到2020年，美国的二氧化碳排放量将在2005年的基础上减少17%。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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